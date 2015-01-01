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हमीदिया:मरीजों के लिए बनेगा एक और एंट्री गेट

भोपाल19 मिनट पहले
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हमीदिया अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी तक पहुंचने के लिए एक गेट होने से कई मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह नई बिल्डिंग निर्माण कार्य के चलते दूसरे रास्ते को टिन लगाकर बंद कर दिया है।

दूसरे रास्ते के विकल्प को तलाश के लिए गुरुवार को संभागायुक्त कवींद्र कियावत ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। अब नगर निगम के जोनल दफ्तर के पास से हमीदिया अस्पताल में एंट्री के लिए एक और गेट बनाया जाएगा। दूसरा गेट बनने से रोज करीब 3 हजार मरीजों काे राहत मिलेगी।

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