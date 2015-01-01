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  • Another Flight Started For Bhopal Bengaluru, 40 Passengers Arrived On The First Day, 89 Went

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नई फ्लाइट शुरू:भोपाल-बेंगलुरू के लिए एक और फ्लाइट शुरू, पहले दिन 40 यात्री आए, 89 गए

भोपाल17 मिनट पहले
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राजाभोज एयरपोर्ट से बेंगलुरू के लिए गुरुवार से इंडिगो की एक और नई फ्लाइट शुरू हो गई है। इसके चलते यात्रियों को अब भोपाल से बेंगलुरू के लिए शाम के वक्त भी फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी। पहले दिन नई फ्लाइट 6E543/6E6188 बेंगलुरू से उड़ान भरकर राजाभोज एयरपोर्ट पर शाम 6:39 बजे लैंड हुई। इस फ्लाइट से 40 यात्री भोपाल आए। यही फ्लाइट यहां से शाम 7:30 बजे 89 यात्रियों को लेकर बेंगलुरू के लिए रवाना हुई।

भोपाल से बेंगलुरू के लिए ऐसा है फ्लाइट का शेड्यूल
फ्लाइट कहां से कहां प्रस्थान आगमन
6E538 भोपाल से बेंगलुरू दोपहर 1.00 बजे दोपहर 2.00 बजे
6E543 भोपाल से बेंगलुरू शाम 7.30 बजे रात 9.35 बजे (नई फ्लाइट)
6E211 बेंगलुरू से भोपाल सुबह 10.20 बजे दोपहर 12.25 बजे
6E6188 बेंगलुरू से भोपाल दोपहर 4.50 बजे शाम 7.00 बजे(नई फ्लाइट)

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