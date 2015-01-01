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सौंदर्यीकरण:यातायात पार्क को अब विधानसभा संरक्षित करेगी, नए सिरे से सौंदर्यीकरण भी होगा

भोपालएक घंटा पहले
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बदहाल पड़े यातायात पार्क को अब विधानसभा संरक्षित करेगी और उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। विधानसभा की जमीनों के संबंध में विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसके निर्देश दिए हैं। यातायात पार्क की देखरेख निगम करता है, लेकिन उसकी स्थिति खराब है। विधानसभा की सभी जमीनों का मास्टर प्लान बनाने के बारे में भी चर्चा हुई। इसकी कार्यवाही जल्द करने के लिए कहा गया।

कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ को विधानसभा परिसर में पौने दो एकड़ भूमि दी जाएगी। प्रोटेम स्पीकर ने बैठक में नहीं पहुंचे निगम के चीफ सिटी प्लानर विजय सावलकर और सिटी इंजीनियर पीके जैन को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए।

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