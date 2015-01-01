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भोपाल में आज के इवेंट्स:शहीद भवन में 'आजाद’ नाटक का मंचन, जनजातीय संग्रहालय में ‘पंडवानी गायन’; शहर में कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

भोपाल41 मिनट पहले
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मौसम

  • अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री।

बिजली कटौती

  • सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक संस्कार गार्डन, फाइन एवेन्यू, ऑनेक्स पैलेस, आम्रस्टेट, ललिता नगर और अंकित परिसर के आसपास का क्षेत्र।

म्यूजिक/डांस/नाटक

  • आदि विद्रोही नाट्य समारोह में शोभा चटर्जी के निर्देशन में 'आजाद’ नाटक का मंचन, शहीद भवन सभागार, शाम 6:30 बजे।
  • शांतिबाई चेलक, छत्तीसगढ़ द्वारा ‘पंडवानी गायन’ की प्रस्तुति। जनजातीय संग्रहालय, शाम 6 बजे।

एग्जीबिशन/वर्कशॉप

  • लिखंदरा दीर्घा में गौंड समुदाय पर युवा चित्रकार रीता श्याम की प्रदर्शनी, जनजातीय संग्रहालय, सुबह 11 बजे से।
  • जल तरंग प्रदर्शनी भारत भवन, दोपहर 2 बजे से।
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पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

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