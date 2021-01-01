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बीटिंग रिट्रीट के दौरान नियम उल्लंघन का आरोप:तेंदुए की खाल वाली पोशाक पहनकर बैंड की प्रस्तुति, एक्सपर्ट बोले- इस तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं

भोपाल31 मिनट पहले
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बीटिंग रिट्रीट के वक्त तेंदुए की खाल और सिर वाली पोशाक पहने आरक्षक। - Dainik Bhaskar
बीटिंग रिट्रीट के वक्त तेंदुए की खाल और सिर वाली पोशाक पहने आरक्षक।
  • तेंदुए की खाल और सिर वाली पोशाक की तस्वीर चर्चा में है

ये तस्वीर चर्चा में है। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में रीवा के 9 वीं बटालियन के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। इसमें बैंड के एक सदस्य ने तेंदुए की खाल और सिर वाली पोशाक पहनी थी।

रीवा के आईजी चंचल शेखर का कहना है कि रीवा पुलिस बैंड ने प्रस्तुति जरूर दी है लेकिन उनके यहां पोशाक 7 वीं बटालियन के अधिकारियों ने उपलब्ध कराई थी, जिसे आरक्षक ने पहना। वह असली है या नकली इसकी जानकारी नहीं है। 7 वीं बटालियन के कमांडेंट तरूण नायक ने बताया कि यह एक परंपरा रही है। यह कहां से मंगाई गई, इसकी जानकारी नहीं है। यहां हो या दिल्ली बीटिंग द रिट्रीट में तेंदुए की खाल की प्रिंट वाली पोशाक पहनी जाती है।

इस तरह प्रदर्शन नहीं कर सकते

वन विहार के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सुदेश बाघमारे का कहना है कि शिकार के कई मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम काेर्ट ने भी कहा है कि वन्य प्राणियों के शिकार को प्रोत्साहित करने वाली आर्टिकल का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।

संपत्ति की तरह रख सकते हैं

वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो सेंट्रल इंडिया के वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर कौशिक मंडल का कहना है कि किसी भी वन्य प्राणी की ट्राफी का उपयोग व प्रदर्शन 1992 के बाद बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वन विभाग ने वन्य प्राणियों की ट्राफी रखने के शौकीनों को लाइसेंस तो दिया। इसे सिर्फ संपत्ति की तरह ही रख सकते हैं।

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