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एपीडा को देना होगा जवाब:मप्र के बासमती को जीआई टैग मामले में सुप्रीम कोर्ट में 25 को होगी सुनवाई

भोपाल19 मिनट पहले
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फाइल फोटो

मध्यप्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने का मामला फिर से गरमा गया है। इसकी वजह बासमती धान का समर्थन मूल्य से कम पर बिकना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी इस मामले में पत्र लिखा है। इधर, मप्र के बासमती को जीआई टैग को लेकर मप्र सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होना है।

इस दौरान कृषि और प्रंसस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को नोटिस पर जवाब देना है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट के मप्र के संबंध में 17 फरवरी 2016 के के प्रोटेक्शन ऑर्डर को कायम रखा था। इसमें कहा गया था कि मप्र के बासमती को लेकर कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए, जब तक की एसएलपी पर अंतिम फैसला न आ जाए। मप्र के बासमती चावल के जीआई टैग के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एपीडा को निर्देश दिए थे कि मप्र के बासमती चावल उत्पादन को लेकर कोई प्रतिकूल कार्रवाई न करें। यानी निर्यात बंद किए जाने के कोई निर्णय न लें।

किसानों को नुकसान
मप्र के 13 जिलों में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद जिले में 12 लाख टन यानी 1 करोड़ 20 लाख क्विंटल बासमती धान होती है। मिलिंग के बाद 7.50 लाख टन यानी 75 लाख क्विंटल चावल निकलता है। बासमती को जीआई टैग न मिलने से किसान इसे समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर भी नहीं बेच पाए। राज्य सरकार प्रदेश के बड़े इलाके में बासमती की खेती होने की वजह से भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) दिए जाने की मांग करता रहा है।

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