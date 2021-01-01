पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • 'Bhil Tribal Dance' At Tribal Museum, Inter Press Cricket Tournament At Old Campion Ground, What Will Happen, Read Here

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपाल में आज के इवेंट्स:जनजातीय संग्रहालय में ‘भील जनजातीय नृत्य’, ओल्ड कैंपियन मैदान में इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट, कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

मौसम

  • साफ और शुष्क रहेगा। शीतल दिन रहेगा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री।

बिजली कटौती

  • सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक संजय नगर, राम नगर गुरुद्वारा, बाइट कॉलोनी, नीलकंठ कॉलोनी, सीआई कॉलोनी, रविदास कॉलोनी के आसपास का क्षेत्र।

म्यूजिक/डांस/नाटक

  • ‘गमक’ के अंतर्गत संजय भाटे एवं साथी कलाकारों का ‘बुन्देली गायन’ एवं प्रताप सिसोदिया द्वारा ‘भील जनजातीय’ नृत्य की प्रस्तुति होगी, जनजातीय संग्रहालय, शाम 5:30 बजे।

स्पोर्ट्स

  • नाईट टेनिस बॉल टूर्नामेंट, अंकुर मैदान, शाम 6 बजे।
  • पत्रकार क्रिकेट टूर्नामेंट, फाइनल मुकाबला राज एक्सप्रेस बनाम डीएनएन, ओल्ड कैंपियन मैदान पर सुबह 10 बजे।

एग्जीबिशन/वर्कशॉप

  • मेलाहम थिएटर की ओर से सात दिवसीय कार्यशाला बालेंद्र सिंह बालू के निर्देशन में, माया सुरजन भवन, दोपहर 2 बजे से।
  • अभिनय की कार्यशाला, गांधी भवन, दोपहर 3 से 5 बजे तक।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser