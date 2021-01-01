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भोपाल में नाबालिग से ज्यादती:14 साल की छात्रा से ऑनलाइन डेटिंग एप पर दोस्ती कर 30 साल के लड़के ने दुष्कर्म किया; लोगों ने नाबालिग को रोता देख पुलिस को बुलाया

भोपाल31 मिनट पहले
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लोगों को छात्रा मार्केट में रोते हुए मिली थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया है। - प्रतीकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
लोगों को छात्रा मार्केट में रोते हुए मिली थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया है। - प्रतीकात्मक फोटो
  • लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

भोपाल में गणतंत्र दिवस के दिन 14 साल की 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 30 साल के आरोपी ने पहले तो छात्रा से ऑनलाइन डेटिंग एप पर दोस्ती की। उसके बाद उसने मिलने के बहाने बुलाकर उसे ऑटो से अपहरण कर रूम पर ले जाकर दुष्कर्म किया।

आरोपी ने छात्रा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी वारदात के बाद छात्रा को मार्केट में रोता छोड़कर भाग गया। लोगों ने छात्रा को रोता देख पुलिस को सूचना दी। शाहपुरा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

शाहपुरा पुलिस के अनुसार 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा कक्षा 9वीं में पढ़ती है। उसके पिता रेलवे में है और वह ओल्ड अशोका गार्डन में अपने नाना नानी के पास रहती है। उसकी मां बीमार रहती हैं। मंगलवार दोपहर शाहपुरा इलाके के मनीषा मार्केट में लोगों को छात्रा रोते हुए मिली। लोगों ने उससे पूछताछ की तो ज्यादती किए जाने का मामला सामने आया।

इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। महिला पुलिस अधिकारी लड़की को थाने लाईं और फिर काउंसलिंग कर उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी पहचान ऑनलाइन डेटिंग एप के माध्यम से युवराज सिंह नाम के एक युवक से हुई थी। उसने अपने आप को कॉलेज में पढ़ने वाला बताया था।

उनकी फोन पर बात होने लगी। आज दोपहर करीब 11:30 बजे उसने उसे मिलने बुलाया था। वह उससे मिलने मैदा मिल रोड पर पहुंची। युवराज यहां ऑटो से पहुंचा और उसे जबरन अपने साथ शाहपुरा ले आया। वह उसे अपने रूम पर लेकर गया और दुष्कर्म किया। छात्रा ने बताया कि वह आरोपी से छोड़ने की गुजारिश कर रही थी, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी और बदनाम करने का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की बात सुनने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया।

आरोपी युवराज प्राइवेट जॉब करता है

पुलिस के अनुसार आरोपी युवराज मूलत: बिहार का रहने वाला है। वह यहां ए-सेक्टर शाहपुरा में किराए के मकान में रहता है। वह एक फाइनेंस कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है। उसकी उम्र करीब 30 साल है। अब तक की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी को पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है।

साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी

पुलिस के अनुसार इस मामले में साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाएगी, ताकि इस तरह के संचालित ऑनलाइन डेटिंग एप के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। यह किस तरह से काम करते हैं और उसमें किस तरह के लोग जुड़े हैं?

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