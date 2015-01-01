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एम्स में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल:भोपाल एम्स में मनोरोगी गमछे का फंदा बनाकर पंखे से लटका; संस्थान में एक माह में खुदकुशी का दूसरा मामला

भोपाल13 मिनट पहले
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भोपाल एम्स में एक महीने के अंदर खुदकुशी की दूसरी घटना, प्रबंधन ने चुप्पी साधी।
  • इससे पहले 20 अक्टूबर को कोरोना संक्रमित महिला ने दूसरी मंजिल से कूदकर दे दी थी जान

राजधानी भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक मरीज द्वारा वार्ड में अपने गमछे से खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना गु़रुवार दोपहर की है। एम्स के मनो चिकित्सा विभाग के वार्ड में भर्ती मनोरोगी इंदौर नाका, सीहोर निवासी 33 वर्षीय दीपक जायसवाल ने अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एम्स में मरीज की खुदकुशी करने का एक महीने के अंदर दूसरा मामला है। इससे पहले अक्टूबर में एम्स में भर्ती 60 साल की कोरोना संक्रमित महिला ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। मनोरोगी के फांसी लगाने के बाद एम्स में मरीजों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, मृतक मानसिक रोगी था और 28 अक्टूबर को एम्स में भर्ती कराया गया था। मरीज दीपक के साथ उसकी मां गीता जायसवाल साथ में देखभाल के लिए रह रही थीं। बेटे दीपक गुरुवार को करीब 11 बजे वार्ड के अंदर अपने गमछे से फंदा बनाकर पंखे से झूल गया। बेटे को फांसी के फंदे पर लटका हुआ सबसे पहले उनकी मां गीता जायसवाल ने देखा है। उन्होंने शोर किया, तब एम्स का स्टाफ भागकर आया और शव को नीचे उतारा।

मनो चिकित्सा विभाग के वार्ड में क्यूबिकल बने हैं, एक क्यूबिकल में दो मरीजों को भर्ती करते हैं। गुरुवार को एक अन्य मरीज सुबह 11 बजे के आसपास नहीं था और दीपक की मां भी कहीं पर गई हुई थीं। तभी दीपक ने फंदा बनाकर फांसी लगा ली। इस घटना के बाद एम्स में भर्ती मरीजों की देखभाल और अन्‍य व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

बाग सेवनिया थाना पुलिस के मुताबिक, 33 वर्षीय दीपक जायसवाल मनोरोगी था। उसके पिता मनोहर जायसवाल सीहोर में दंत चिकित्सक हैं। मां दीपक की अस्पताल में देखभाल कर रही थीं। दीपक उनका इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है। गुरुवार दोपहर उसकी मां नाश्ता लेने बाहर चली गई थीं। इसी दौरान उसने यह कदम उठाया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि दीपक पूरे मेडिकल वार्ड में घूमता रहता था और अस्पताल स्टाफकर्मियों से बार-बार अपनी छुट्टी के बारे में पूछता रहता था।

क्या भोपाल एम्स में मरीज असुरक्षित?

इससे पहले 20 अक्टूबर को एम्स में 60 साल की महिला ने दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। वह कोरोना संक्रमित थी। महिला वे बाथरूम जाने का कहकर वार्ड से निकली थीं। इस घटना में परिवार ने एम्स प्रबंधन पर मरीज की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया था। एक माह के अंदर एम्स में भर्ती दो मरीजों द्वारा खुदकुशी करने से संस्थान में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

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