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  • Bhopal Atal Path; Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan Inaugurates 40 Crore Boulevard Street

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भोपाल को मिली 9 प्रोजेक्ट की सौगात:CM शिवराज ने किया 40 करोड़ की बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण, नाम होगा 'अटल पथ'

भोपालएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीटी नगर स्थित प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर तक 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण किया। - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीटी नगर स्थित प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर तक 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण किया।
  • वीआइपी रोड सोलर एनर्जी प्लांट का लोकार्पण
  • राजाभोज सेतु पर वॉटरवाॅल एंड फाउंटेन का भूमिपूजन

भोपाल वासियों को सोमवार को 9 बड़े प्रोजेेक्ट की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी बुलेवर्ड स्ट्रीट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस सड़क का नाम 'अटल पथ' करने की घोषणा की। लोकापर्ण के बाद टीटी नगर स्थित प्लेटिनम प्लाजा से झरनेश्वर तक 45 मीटर चौड़ी और 1.6 किलोमीटर लंबी यह सड़क आम लोगों के लिए खोल दी गई है ।

इस आधुनिक सड़क में 12 मीटर चौड़ा मार्ग मोटर वाहनों के आवागमन के लिए बनाया गया है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए 1.2 मीटर चौड़ा सेंट्रल वर्ज बनाकर पौधरोपण किया गया है। जल आपूर्ति, सीवेज लाइन, ठोस अपशिष्ट और बारिश के पानी के लिए अलग-अलग 24 मीटर ऊंची डक्ट बनाई गई है। पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए पेयजल संयंत्र, एटीएम, बस स्टॉप, साइकिल स्टेशन व राहगीरों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक बाद एक 242 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जताया ऐतराज
बुलेवर्ड स्‍ट्रीट के लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने सड़क का नाम बदले जाने को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की भाजपा की राजनीति पुरानी है। जिन लोगों को यहां से हटाया गया है, पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाए, तभी इस लोकार्पण का महत्‍व होगा।
VIP रोड की स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी से होगी रोशन
मुख्यमंत्री ने वीआइपी रोड पर 1540 सोलर पैनल एनर्जी प्लांट का भी लोकार्पण किया। 2.6 करोड़ रुपए लागत वाले इस प्लांट से हर महीने 75 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। जिसका उपयोग नगर निगम के करबला पंप हाउस के संचालन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वीआइपी रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर एनर्जी से रोशन होंगी। इससे 76.65 लाख रुपए का राजस्व बचने का अनुमान है।
वाॅटर वाॅल एंड फाउंटेन का भूमिपूजन
बड़े तालाब के राजाभोज सेतु पर वॉटर वॉल एंड फाउंटेन का निर्माण का भूमिपूजन किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च होंगे, जो तीन माह में पूरा हो जाएगा। वॉटर वॉल एंड फाउंटेन में थ्रीडी इफेक्ट्स के साथ खूबसूरत कृतियां तालाब की लहरों से उठती हुई दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री ने बाबा नगर, जेके रोड व ईदगाह हिल्स कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा करवाया गया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया।

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