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  • Bhopal Day Attack On The Son Of The Owner Of Raj Talkies; Unidentified Miscreants Inflict Sword And Knife Blows, Imprisoned In CCTV

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भोपाल में सुरक्षा के बीच वारदात:राज टॉकीज के मालिक के बेटे पर दिनदहाड़े हमला; अज्ञात बदमाशों ने तलवार और चाकू के कई वार किए, सीसीटीवी मैं कैद

भोपाल18 मिनट पहले
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सरेराह आरोपी तलवार और चाकू लेकर फराज को मारने का प्रयास करते हुए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। - Dainik Bhaskar
सरेराह आरोपी तलवार और चाकू लेकर फराज को मारने का प्रयास करते हुए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
  • हमले के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई अभी पुलिस ने अज्ञात दो के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच राज टॉकीज के मालिक अजीजुद्दीन के 25 वर्षीय बेटे फराज पर मंगलवार दोपहर नकाबपोश दो अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। तलवार और चाकू लेकर बदमाशों ने उन पर सरेराह दौड़ाते हुए कई बार किए। घायल फराज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इसे पुरानी रंजिश का मामला मान रही है। हालांकि अभी सिर्फ अज्ञात दो लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आरोपियों से बचने के लिए फराज गाड़ियों के पीछे आ गया था।
आरोपियों से बचने के लिए फराज गाड़ियों के पीछे आ गया था।

जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार अजीजुद्दीन की जहांगीराबाद में राज टॉकीज है। उनका 25 वर्षीय बेटा फराज टॉकीज के साथ ही प्रॉपर्टी का काम भी देखता है। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे वह रंभा टॉकीज के पास था। इसी दौरान नकाबपोश दो अज्ञात हमलावरों ने उस पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। वह जान बचाने के लिए एक गैराज में भागा, तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया।

फराज ने भी उनका मुकाबला किया। उस पर आरोपियों ने चाकू और तलवार से उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए। आरोपी काफी देर तक गैरिज के बाहर ही तलवार लहराते रहे। वह उसे खींचकर बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोगों के आने के कारण कुछ देर बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। यह पूरी घटना गैरिज के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

घटना के बाद फराज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर जख्म बताए जा रहे हैं। हालांकि उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात दो लड़कों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी

पुलिस हमले के पीछे पुरानी रंजिश को लेकर आशंका जता रही है। हालांकि अभी फराज के पूरी तरह बयान नहीं हो सके हैं। इसलिए पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। आरोपियों की भी पहचान नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस इस मामले में पुराने रंजिशों को खंगाल रही है, ताकि वारदात के कारणों का पता चल सके।

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