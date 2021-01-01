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भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट:इस साल दूसरा सिविल टेंडर, सुभाष नगर से करोंद के बीच शुरू होगा निर्माण

भोपाल27 मिनट पहले
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भोपाल में मेट्रो रेल निर्माण कार्य चल रहा है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
भोपाल में मेट्रो रेल निर्माण कार्य चल रहा है। (फाइल फोटो)
  • वर्ष 2024 तक दो रूट पर मेट्रो संचालन शुरू करने का टारगेट

केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि शहरी क्षेत्रों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो रेल पर काम चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार ने भोपाल में चल रहे इस रेल प्रोजेक्ट के तहत दो रूटों पर रेल संचालन वर्ष 2024 में शुरू करने का टारगेट रखा है। इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2021 अहम साबित हो सकता है। वित्त मंत्री ने पांच शहरों कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया, लेकिन इसमें भोपाल-इंदौर का जिक्र नहीं किया है।
भोपाल में पर्पल कॉरीडोर (एम्स से करोंद तक, लाइन-2) के तहत एम्स से सुभाष नगर तक एलीवेटेड रूट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्द ही बचे हुए सुभाष नगर से करोंद रूट पर सिविल वर्क के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। पूरे कॉरीडोर के निर्माण का काम नए साल में शुरू होगा। इसे लेकर मप्र मेट्रो रेल काॅरपोरेशन ने नगरीय प्रशासन संचालनालय से स्वीकृति ले ली है।
राजधानी में मेट्रो दौड़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2024 का लक्ष्य निर्धारित किया है। लिहाजा मेट्रो रेल कारपोरेशन का पर्पल कॉरीडोर के सिविल वर्क को पूरा करने पर जोर है। वर्तमान में एम्स से सुभाष नगर तक 6.22 किमी में एलीवेटेड मेट्रो रूट का निर्माण जारी है। यह कार्य भी लगभग 60 % पूरा हो चुका है। रूट के बीच में गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक एलीवेटेड रूट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कुल 220 एलीवेटेड पोल का निर्माण होना है। इसमें 147 पोल का निर्माण पूरा हो चुका है। सिविल वर्क के दोनों ही छोर से इन पोल पर स्लैब डालने का काम किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सुभाष नगर से करोंद तक 8.76 किमी लंबे सिविल वर्क संबंधित टेंडर के लिए काम शुरू कर दिया है।
जिला प्रशासन ने भी यहां जमीन उपलब्धता को लेकर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि जमीन आवंटन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। बता दें कि पर्पल कॉरीडोर के तहत एम्स से करोंद तक 14.99 किमी लंबे रूट पर मेट्रो का संचालन किया जाना है। केंद्र सरकार ने 14,442.20 करोड़ रुपए भोपाल के लिए मंजूरी दे दी। भोपाल में अगले 3 साल में दो रूट पर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया जाएगा। इसमें पहला रूट 14.19 और दूसरा रूट 12.88 किलोमीटर का होगा। 6941.40 करोड़ लागत का यह प्रोजेक्ट वर्ष 2024 में पूरा होगा।
दो हिस्सों में होगा सिविल वर्क
पर्पल कॉरीडोर के लिए सिविल वर्क के लिए प्रदेश का दूसरा टेंडर जारी किया जाएगा। हालांकि यह काम भी दो हिस्से में होगा। दरअसल, इसी रूट में भूमिगत (अंडरग्राउंड) मेट्रो का संचालन किया जाना है। लिहाजा, एलीवेटेड रूट के लिए फेस-1 में सुभाष नगर से भारत टॉकीज तक निर्माण कार्य और फेस-2 में सिंधी कॉलोनी से करोंद तक निर्माण कार्य किया जाएगा।
इन पर भी होगा काम
मेट्रो रेल संचालन के लिए अन्य निर्माण एजेंसियों का काम बाकी है। इसमें पाइप लाइनों की शिफ्टिंग, बिजली के पोल की शिफ्टिंग जैसे काम किए जाने हैं। इसके रूट में कई ऐसे निर्माण भी हैं, जिन्हें हटाया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा भूमिगत मेट्रो के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन के पास भूमिगत स्टेशन, पार्किंग व प्लाजा के लिए 1.15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। डीआइजी बंगले के पास 1.92 एकड़ और सिंधी कॉलोनी पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन 0.262 एकड़ जमीन की आवश्यकता काॅरपोरेशन ने जताई है।

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