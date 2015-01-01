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भोपाल में नाइट कर्फ्यू 8 बजे से:व्यापारियों ने लिया बड़ा फैसला, बाजार आज से रात 8 बजे बंद करेंगे

भोपाल11 मिनट पहले
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भाेपाल नजीराबाद स्थित हायर सेकंडरी स्कूल में साेशल डिस्टेंसिंग के साथ रिविजन टेस्ट देने पहुंचे विद्यार्थी।
  • न्यू मार्केट में हुई बैठक, कई उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहमति से लिया निर्णय
  • जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक शुरू, बाजार बंद करने को दी जा सकती है सहमति

भोपाल में कोरोना मरीज बढ़ने के साथ उसके संक्रमण से बचाव की कवायद भी फिर से शुरू हो गई है। सबसे पहले शहर के व्यापारियों ने इसे लेकर बड़ा फैसला किया। कई व्यापारी संघाें ने शुक्रवार काे बैठक बुलाकर बाजार में शनिवार से दुकानें रात 8 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार शाम न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ द्वारा बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया। बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सहित शहर के कई व्यापारी संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इधर, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन ज़िला भोपाल की बैठक विधानसभा के सम्मेलन कक्ष में हो रही है। यहां पर व्यापारियों के रात 8 बजे से बाजार बंद करने के निर्णय को लेकर सहमति दी जा सकती है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को पांच जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था। यहां पर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद करने आदेश जारी किया गया था। साथ ही कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि वह क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर व्यापारियों की सहमति लें।

बैठक में न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश गंगराडे, सचिव अजय देवनानी, चेंबर ऑफ कामर्स से ललित जैन, केट से संताेष अग्रवाल, काेलार व्यापारी महासंघ से अध्यक्ष संजीव मिश्रा, इंद्रपुरी व्यापारी महासंघ से किशोर प्रजापति, विट्टन मार्केट व्यापारी संघ से नीरज गुलाटी, राजधानी वस्त्र व्यवसायी संघ के श्याम बाबू अग्रवाल समेत कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। देवनानी ने बताया कि भेल व्यापारी महासंघ, दस नंबर मार्केट व्यापारी संघ सहित अन्य संघाें ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य सरकार ने बाजार में दुकानें रात दस बजे तक खुली रखने की छुट दी थी।

थाेक किराना बाजार भी रात 8 बजे हाेगा बंद
भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने बताया कि हम भी शहर के व्यापारी संघों के निर्णय ये सहमत हैं। हनुमानगंज, जुमेराती, जनकपुरी स्थित थाेक किराना बाजार में भी दुकानें रात 8 बजे बंद हाेंगी।​​​​​​​

बैठक में ये चार निर्णय भी लिए गए

  • बाजार के मुताबिक तय साप्ताहिक अवकाश के दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी।
  • शासन व प्रशासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।
  • बाजार में मास्क लगाने, सैनेटाइजर के इस्तेमाल और साेशल डिस्टेंसिंग के प्रति ग्राहकों काे जागरुक किया जाएगा, बैनर, पोस्टर लगाए जाएंगे, अनाउंसमेंट भी कराया जाएगा।
  • अति आवश्यक सेवा जैसे दूध, दवा की दुकानें और किराना दुकानें खुली रहेंगी।

शादी समारोह में 200 लोग जा सकेंगे, पहले 100 की इजाजत थी कोरोना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से पूछा कि शादी समारोह में कितनी संख्या रखनी चाहिए। इस पर कुछ कलेक्टरों ने कहा कि संख्या बढ़ाकर 1000 से लेकर 5000 तक की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा करके निर्णय लिया जाए। इसके बाद अधिकतम संख्या नहीं बढ़ाने पर सहमति बनी। शादी और धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति अधिकतम 200 रखी जा सकती है। इसके बाद कलेक्टरों को भी यह अधिकार नहीं होगा कि वे संख्या 200 से ज्यादा कर सकें। पूर्व में जारी कोरोनावायरस गाइडलाइन में शादी व धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों की संख्या 100 सीमित की गई थी।

भोपाल में 311 नए मरीज मिले, एक की मौत

शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1528 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1 लाख 89 हजार 546 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9 की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 3,138 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से इंदौर में चार, तथा भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना, खंडवा में एक-एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में 3138 मरीजों की मौत हो चुकी है।

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