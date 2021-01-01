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  • Bhopal RSS Land Dispute Case; Madhya Pradesh State Waqf Tribunal Reserves Order, To Be Heard On 27 January Today

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RSS जमीन विवाद, जिसके कारण कर्फ्यू लगा था:6.5 एकड़ जमीन मामले में फैसला आज; मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने 23 जनवरी को आदेश कर लिया था रिजर्व

भोपालएक घंटा पहले
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कबाड़खाना के राजदेव कॉलोनी में RSS के ऑफिस के सामने की इसी जमीन को लेकर विवाद है। - फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
कबाड़खाना के राजदेव कॉलोनी में RSS के ऑफिस के सामने की इसी जमीन को लेकर विवाद है। - फाइल फोटो
  • RSS के ऑफिस के सामने की करीब 37 हजार वर्ग फीट जमीन को लेकर लगाई गई थी आपात याचिका
  • इसी जमीन विवाद के कारण भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया था

हनुमानगंज थाने क्षेत्र की राजदेव कॉलोनी की भूमि को लेकर उत्पन्न विवाद में शनिवार को मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाएगी। इसे देखते हुए पुलिस ने भी पहले से तैयारी कर ली है। कोहेफिजा स्थित ट्रिब्यूनल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी लगा दी गई है।

इसमें RSS कार्यालय के सामने की 37 एकड़ जमीन को हाई कोर्ट के फैसले के बाद सोसाइटी को दिए जाने को लेकर मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद इमरान आपात याचिका लगाई थी। उन्होंने इस क्षेत्र की लगभग 6.51 एकड़ भूमि कब्रिस्तान की बताई है।

पुलिस और प्रशासन पर जबरन कब्जा दिलाने का आरोप

सुलेमान ने याचिका में कहा, पुलिस और प्रशासन ने जबरन इस जमीन पर सोसाइटी का कब्जा कराया है। इधर, जानकारी के अनुसार उनके स्टे का आवेदन ट्रिब्यूनल के द्वारा अगस्त 2018 में खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर से यथास्थिति के लिए एक आवेदन गत 18 जनवरी को पेश किया गया।

आरोप लगाया गया है, जिला प्रशासन और पुलिस ने जबरदस्ती कब्रिस्तान की जमीन पर निजी व्यक्ति को कब्जा करने में सहायता प्रदान की है। शनिवार 23 जनवरी को मामले में राज्य शासन, नगर निगम, और निजी पक्षकारों ने अपने-अपने जवाब पेश करके बहस पूरी की।

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