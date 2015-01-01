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छोटा पैकेट बड़ा धमाल:भोपाल के 6 साल के नीश नेक्सट मास्टर किड्स कॉम्पिटीशन के बने विनर

भाेपाल40 मिनट पहले
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इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स कॉम्पिटीशन में पहला स्थान पाने वाले नीश।
  • 25 हजार बच्चों के बीच दिखाया टैलेंट

कहते है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नही होती। यह कहावत सच तब साबित हुई जब नीश वाल्के जैसे 6 साल के बच्चे ने अपनी काबिलियत से इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स प्रतियोगिता के ग्रेंड फिनाले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी छोटे पैकेट ने किया बड़ा धमाल।

दरअसल नीश वाल्के 4 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहे है। सागर पब्लिक स्कूल के क्लास सेकंड के स्टूडेंट नीश वाल्के को डांस के साथ सिंगिंग तथा मॉडलिंग का भी शौक है। नीश यूट्यूब पर चल रही वर्कशॉप पर ही ट्रेनिंग लेते है। नीश वाल्के भोपाल के अनेक आयोजनों में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर चुके है।

गौरतलब है कि इंडिया नेक्स्ट मास्टर किड्स द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 25 हज़ार बच्चों ने भाग लिया था। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर नीश ने ग्रेंड फिनाले में पहुंचकर प्रथम स्थान हासिल किया।

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