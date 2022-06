निकम्‍मा (H, 2D) (एक्शन/कॉमेडी): निकम्मा फिल्म लखनऊ शहर के एक लड़के आदि (अभिमन्यु) पर आधारित है। आदि को उसके बड़े भाई द्वारा काफी लाड़ प्यार से पाला गया है। लेकिन आदि एक लड़की नताशा से मिलता है और उसे नताशा से प्यार हो जाता है। मगर बाद में आदि के जीवन में एक लड़की अवनी आती है जिसके बाद आदि और उसके भाई की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। फिल्‍म को सब्‍बीर खान ने डायरेक्ट किया है। अभिमन्‍यु दसानी, शर्ली सेटिया, शिल्पा शेट्टी एवं समीर सोनी फिल्म के मेन रोल में हैं। पूरा रिव्यु यहां देखें ... Cinepolis, Aashima Mall: 10:10 AM, 01:15 PM, 04:20 PM, 07:25 PM, 10:30 PM

10:10 AM, 01:15 PM, 04:20 PM, 07:25 PM, 10:30 PM INOX:Capital Mall: 09:25 AM, 12:30 PM, 03:25 PM, 09:45 PM

09:25 AM, 12:30 PM, 03:25 PM, 09:45 PM Mukta A2 Cinemas: People’s Mall: 10:45 AM, 01:30 PM, 10:00 PM

10:45 AM, 01:30 PM, 10:00 PM PVR: Aura Mall: 12:00 PM, 06:25 PM इत्तू सी बात (H, 2D) ( कॉमेडी / रोमांस): इत्तू सी बात वाराणसी के पास एक छोटे शहर चुनार की कहानी है जो कि बिट्टू शर्मा नाम एक लड़के पर आधारित है। बिट्टू एक एस्पाइरिंग क्रिकेटर है जो सपना नाम की लड़की से बेहद प्यार करता है। लेकिन सपना बिट्टू को अपना दोस्त मानती है। फिल्म में बिट्टू की जर्नी को दिखाया गया है। जिसमें वो अपने सपने और प्यार के पीछे सभी हदे पार करता है। फिल्म को अदनान अली ने डायरेक्ट किया है। भूपेंद्र जदावत, गायत्री भारद्वाज एवं फरीदा जलाल मूवी के मेन लीड में हैं। पूरा रिव्यु यहां देखें ... Cinepolis: Aashima Mall: 10:10 AM

10:10 AM INOX: Capital Mall: 01:00 PM

01:00 PM Mukta A2 Cinemas: People's Mall: 10:15 AM, 07:15 PM