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भोपाल में आज के इवेंट्स:बोट क्लब में पिंकेथॉन, जनजातीय संग्रहालय में तबले की जुगलबंदी, साढ़े 5 घंटे बिजली कटौती... शहर में कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

भोपाल2 घंटे पहले
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आपके लिए जरूरी अपडेट्स...

मौसम

  • आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री

बिजली कटौती

  • सुबह 9.30 से दोपहर 3 बजे तक बिजली नगर कालोनी, सुदामा नगर, चांदबड़, बजरिया, पंजाबी बाग, बाग फरहत अफजा, ऐशबाग, छावनी रोड, चौक बाजार, बस स्टैंड, सराफा बाजार क्षेत्र में।

म्यूजिक/डांस

  • 'रंग मध्यप्रदेश' के अंतर्गत तबला जुगलबंदी (मो. नईम अल्लाहवाले और सलीम अल्लाहवाले), जनजातीय संग्रहालय, शाम 6:30 बजे

थिएटर/शो

  • सैन्य फिल्म ‘ द गिफ्ट ऑफ लर्निंग’ का प्रदर्शन, शौर्य स्मारक, शाम 6 बजे

एग्जीबिशन

  • गीता बारिया की चित्र प्रदर्शनी, जनजातीय संग्रहालय, दोपहर 12 बजे
  • माह का प्रादर्श, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दोपहर 12 बजे

हाट बाजार/मेला

  • दीपोत्सव, गौहर महल, शाम 5 बजे

सिटी स्पोर्ट्स

  • पिंकेथॉन (फिटनेस रन) , बोट क्लब, सुबह 7 बजे
  • रिमार्केबल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, मानसरोवर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुबह 10 बजे
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