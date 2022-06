विक्रम : हिटलिस्ट - (H, 2D) (एक्शन / थ्रिलर) फिल्म दो भाई-बहनों के इर्द-गिर्द घूमती है: एक गैंगस्टर और दूसरा पॉलिटिशियन। दोनों एक हाई पोस्ट के सरकारी अधिकारी को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने जाल में फंसाते हैं। फिल्म में कमल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर (विक्रम) हैं जिन्हें उसे बचाने का जिम्मा सौंपा गया है और वह उसे कैसे बचाता है, यह जानने के लिए मूवी देखना होगा। Cinepolis: Aashima Mall : 09:00 AM, 12:20 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall, Bhopal : 11:16 AM, 05:00 PM, 10:45 PM

INOX: Capital Mall, Bhopal : 03:15 PM, 06:20 PM

PVR: Aura Mall, Bhopal: 06:00 PM सम्राट पृथ्वीराज: (H, 2D) (एक्शन / ड्रामा / हिस्टोरिकल / रोमांस ) फिल्म पृथ्वीराज रासो पर आधारित है जो कि राजपूत योद्धा और चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की घुरिद वंश के शासक मुहम्मद गौरी (जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया) के साथ हुई लड़ाई को दिखाया गया हैं। भारत के उस इतिहास को जानने के लिए फिल्म देखने लायक है। Cinepolis: Aashima Mall : 09:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM, 01:00 PM, 03:00 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 06:00 PM, 07:00 PM, 09:00 PM, 10:00 PM, 10:35 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall, Bhopal : 10:30 AM, 12:00 PM, 01:15 PM, 02:30 PM, 04:00 PM, 05:30 PM, 06:45 PM, 08:15 PM, 10:45 PM

PVR: Aura Mall, Bhopal: 09:00 AM, 10:00 AM, 01:00 PM, 04:00 PM, 07:00 PM, 10:00 PM मेजर: (H, 2D) (एक्शन / बायोग्राफी / थ्रिलर) फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो के कमांडिंग ऑफिसर बनने तक के सफर को दिखाया है। फिल्म की मेन थीम 26 नवंबर 2008 में ताजमहल पैलेस होटल पर हुए हमले पर बेस्ड है। फिल्म में उस अटैक में कई जिंदगी बचाने वाले संदीप उन्नीकृष्णन और भारतीय सैनिकों द्वारा उठाए गए जोखिम को दर्शाया है। Cinepolis: Aashima Mall : 09:05 AM, 03:25 PM

Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall, Bhopal : 02:45 PM, 08:00 PM, 10:00 PM

PVR: Aura Mall, Bhopal:11:55 AM, 02:55 PM, 09:30 PM