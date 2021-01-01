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आधार:7 से 18 साल तक की उम्र वालों का फ्री होगा बायोमेट्रिक डाटा अपडेशन

भाेपालएक घंटा पहले
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शहर के जिन लाेगाें ने अपने 5 साल और 15 की उम्र से पहले के बच्चाें के आधार कार्ड बनवा लिए थे, उन्हें बच्चाें की 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी हाेने पर बायाेमैट्रिक डाटा अपडेट कराना जरूरी है। शहर में ऐसे 42 हजार बच्चे हैं, जाे 7 से 18 साल की उम्र के हाे चुके हैं, इनका यह डाटा अपडेट हाेना बाकी है। तय प्रावधान के मुताबिक इनका बायाेमैट्रिक डाटा नि:शुल्क अपडेट हाेगा।

यूआईडीएआई के सेंटर मैनेजर इबरार अहमद ने बताया कि इन दाेनाें श्रेणियाें के बच्चे साथ में एक बार में नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, माेबाइल नंबर सब एक साथ अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए काेई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बायाेमैट्रिक के अलावा अन्य जानकारी बाद में अलग-अलग अपडेट कराने पर तय शुल्क लिया जाएगा। यह काम सेंटर पर जाकर ही कराना होगा। शहर में एमपी नगर जोन-1 और होशंगाबाद रोड स्थित शॉपिंग मॉल में यूआईडीएआई के दो बड़े आधार सेवा केंद्र हैं।

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