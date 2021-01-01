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एडवेंचर कैंप:एडवेंचर कैंप में माउथ ऑर्गन पर सुने नए पुराने गाने, ट्रैक पर मना ट्रैकर्स का बर्थडे

भोपालएक घंटा पहले
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नकुल धगट ने माउथ ऑर्गन पर सुनाए नए-पुराने गाने। - Dainik Bhaskar
नकुल धगट ने माउथ ऑर्गन पर सुनाए नए-पुराने गाने।

भोपाल से 40 किमी दूर सीहोर जिले में स्थित कोलार डैम के पास घने जंगल में एडवेंचर लवर्स के लिए रोमांचक कैम्प डेल्टा ट्रैकिंग/कैंपिंग’ का आयोजित किया गया।

कैंप के दौरान ट्रैकर्स।
कैंप के दौरान ट्रैकर्स।

यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लेकसिटी भोपाल यूनिट के सचिव संजय मधुप ने बताया कि कैम्पिंग साइट पर पहुंचकर सबसे पहले टेंट लगाए गए। फिर सेल्फ सर्विस के तहत सभी ने ब्रेकफास्ट बनाया। किसी ने ब्रेड ऑमलेट बनाया, तो किसी वेजिटेबल सेंडविच और किसी ने अपने लिए भेलपुरी तैयार की। साथ ही, म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो गया।

कैंप के दौरान ट्रैकर्स ने बर्थडे का केक भी काटा।
कैंप के दौरान ट्रैकर्स ने बर्थडे का केक भी काटा।

मीनाक्षी खरे और नकुल धगट ने सुमधुर फिल्मी गीत सुनाए। रीता मौर्य का जन्मदिन और संजय एवं विभा दुबे की मैरिज एनिवर्सरी को केट काटकर सेलिब्रेट किया गया।

एडवेंचर कैंप के दौरान लेडीज ग्रुप।
एडवेंचर कैंप के दौरान लेडीज ग्रुप।

इधर, बच्चों ने भी अपने-अपने गेम संभाल लिए। कुछ बच्चे चैस में अपना दिमाग लगा रहे थे, तो कुछ डार्ट गेम, बॉस्केट बॉल, बैडमिंटन में बिजी हो गए। दोपहर 12 बजे जैतव्य मोदी के मार्गदर्शन में ट्रैकिंग की गई।

ट्रैकिंग के दौरान यूनिट के सचिव संजय मधुप।
ट्रैकिंग के दौरान यूनिट के सचिव संजय मधुप।

सीधी खड़ी चढ़ाई से था, जिसको सभी ट्रैकर्स ने उत्साह के साथ पूरा किया और पहुंच गए। इतनी ऊंचाई पर, जहां से चारों का दृश्य अत्यंत ही मनोरम था। हरियाली की चादर ओढ़े खेत खलिहान मन को गहराई तक आनंदित कर रहे थे। दूर-दूर तक हरे भरे खेत और तालाब का छोर दिखाई देता रहा।

कैंप के दौरान एक्टिविटीज में भाग लेेते ट्रैकर्स।
कैंप के दौरान एक्टिविटीज में भाग लेेते ट्रैकर्स।

इस ट्रैक में 53 सदस्यों ने भाग लिया। अंत में सभी प्रतिभागियों को यूनिट की ओर से आकर्षक प्रमाण पत्र प्रदान किया गये। कार्यक्रम के संयोजक राहुल शुक्ला एवं सहसंयोजक जैतव्य मोदी थे।

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