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जिंदादिली की मिसाल:7 साल की उम्र में करंट से झुलसकर विक्रम ने गंवाए दोनों हाथ, IIM अहमदाबाद ने नहीं दिया था एडमिशन, मेहनत और लगन से मनवाया लोहा

भोपाल44 मिनट पहलेलेखक: राजेश गाबा
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पैरों से कार ड्राइविंग करते हुए विक्रम अग्निहोत्री - Dainik Bhaskar
पैरों से कार ड्राइविंग करते हुए विक्रम अग्निहोत्री
  • पैरों से कार चलाने का लाइसेंस हासिल करने की उपलब्धि के लिए लिम्का बुक में भी नाम दर्ज
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी करना पड़ा था संघर्ष

यह जिंदादिल युवक की सच्ची कहानी है। महज 7 साल की उम्र में दुर्घटना में विक्रम अग्निहोत्री दोनों हाथ खो बैठे, लेकिन हाथ नहीं होने का रोना रोने के बजाय उन्होंने जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। अब विक्रम स्विमिंग कर लेते हैं, फुटबाल खेलते हैं और पैरों से कार भी चला लेते हैं। कभी शारीरिक अक्षमता के कारण आईआईएम ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था। बाद में विक्रम ने काॅमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट भी सफलतापूर्वक किया।

पेशे से व्यवसायी विक्रम अग्निहोत्री अपनी नाक से स्मार्टफोन को भी ऑपरेट कर लेते हैं। विक्रम को कार के लाइसेंस के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पैरों से कार चलाने का लाइसेंस मिलने की उपलब्धि के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के दम पर दुनियाभर में अपने हुनर का लोहा मनवाया।

गणतंत्र दिवस समारोह में सामाजिक न्याय विभाग की झांकी में उन्होंने पैरों से कार चलाकर लोगों को हैरत में डाल दिया। कार में उनके साथ उनके पिता रिटायर्ड आईजी विनय अग्निहोत्री भी थे। कार सीखने से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस पाने तक उन्होंने लंबा संघर्ष करना पड़ा।

फुटबाल खेलते हुए विक्रम।
फुटबाल खेलते हुए विक्रम।

जब काटने पड़े हाथ…

विक्रम अग्निहोत्री के मुताबिक ‘घटना 1977 की है, जब मैं महज सात साल का था। एक परिचित के घर की छत पर खेलने के दौरान मैं हाई-टेंशन लाइन से चिपक गया। उस वक्त मेरे पैर जमीन से ऊपर थे, इसलिए सिर्फ हाथों को ही नुकसान हुआ। मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई ले जाया गया। करीब तीन महीने इलाज के बाद मेरे दोनों हाथ काटने पड़े।

विक्रम मां और पिता के साथ।
विक्रम मां और पिता के साथ।

कुछ महीनों बाद मेरे रिहेबिलिटेशन के लिए पिता विनय अग्निहोत्री सीआईएसएफ में कमांडेंट के पद पर डेपुटेशन पर मुंबई गए। मुझे उन्होंने मुंबई के हाजी अली लिम्फ-नेट सेंटर में भेजना शुरू कर दिया। करीब साढ़े तीन साल वहां रहने के दौरान मुझे आर्टिफिशियल मैकेनिकल हैंड लगाए गए। इन हाथों का वजन बहुत ज्यादा होता था और इनके साथ रहना बहुत मुश्किल भरा होता था। रिहेबिलिटेशन के दौरान ही मैंने बगैर दोनों हाथों के एनएससीआई से स्विमिंग, स्केटिंग, फुटबॉल सीखी।

विक्रम की बचपन की फोटो
विक्रम की बचपन की फोटो

वीडियो में देखकर सीखी थी ड्राइविंग

मैं पहले से ही अपने सारे काम खुद कर लेता था, लेकिन 7 साल पहले मुझे यह अहसास हुआ कि मैं अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर रहूं। यही सोचकर मैंने ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट वाली कार खरीदी, लेकिन मुश्किल वाली बात ये थी कि मुझे कोई भी कार ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार चलाना सिखाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। हर कोई यही सोचता था कि बिना हाथ के कोई कैसे कार चला सकता है। अंत में मैंने खुद से ही कार सीखने का फैसला कर लिया। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखकर कार चलाने की टेक्नीक सीखी।

हादसे में हाथ गंवाने से पहले विक्रम परिवार के साथ।
हादसे में हाथ गंवाने से पहले विक्रम परिवार के साथ।

ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए किया संघर्ष

खैर, किसी तरह मैं कार चलाना तो सीख गया, लेकिन इसके बाद की मुश्किल थी आरटीओ ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना। परिवहन विभाग के अधिकारी यह मानने को राजी ही नहीं थे कि बिना हाथों वाला इंसान कार भी चला सकता। मैंने दिसंबर 2014 में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब लाइसेंस नहीं मिला, तो मैंने प्रदेश के परिवहन मंत्री से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री और परिवहन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी बात रखी। मैंने हर अधिकारी से गुहार लगाई कि एक बार उनकी ड्राइविंग को देख तो लिया जाए। इसके बाद उप परिवहन आयुक्त उनकी ड्राइविंग देखने के लिए आए। मैंने उन्हें कार में बैठाकर भी मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चला कर दिखा दी। इसके बाद साल अक्टूबर में आरटीओं ने मेरा लाइसेंस जारी कर दिया। मेरे पास ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट वाली कार है। मैं स्टीयरिंग अपने दाएं पैर से पकड़ता हूं और बायां पैर एक्सेलरेटर पर रहता है। अपनी कार के दाहिने ओर ही मैंने ब्रेक और एक्सेलरेटर लगवाए हैं। सितंबर 2016 लाइसेंस मिलने से अब तक 800,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं। मां और पिता के साथ विक्रम।

लंबे संघर्ष के बाद मिला विक्रम अग्निहोत्री को लाइसेंस।
लंबे संघर्ष के बाद मिला विक्रम अग्निहोत्री को लाइसेंस।

इंदिरा गांधी ने भी विक्रम के इलाज के लिए उनके पिता को विदेश भेजा था

विक्रम के पिता रिटायर्ड आईजी अग्निहोत्री ने बताया, हादसे के समय मैं रायगढ़ एसपी था। हादसे के बाद से वे अपने बेटे के विदेश में अच्छे इलाज के लिए प्रयास करते रहा। मुझे बांग्लादेश, ताइवान, ओमान जैसे छोटे देशों में पोस्टिंग मिल रही थी, लेकिन मैं बेटे के लिए अमेरिका, जर्मनी जैसे किसी देश में पोस्टिंग के लिए प्रयास कर रहा था। कुछ महीनों बाद विक्रम के रिहेबिलिटेशन के लिए मैं सीआईएसएफ में कमांडेंट के पद पर डेपुटेशन पर मुंबई आ गया और बेटे को मुंबई के हाजी अली लिम्फ-नेट सेंटर में भेजना शुरू कर दिया।

1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हाजी अली लिम्फटेशन सेंटर आई। विक्रम वहां के बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव थे। वो विक्रम से मिलकर बड़ी इंप्रेस हुईं। इसी दौरान विक्रम की मां विजयलक्ष्मी अग्निहोत्री ने इंदिरा गांधी से संपर्क किया। उन्हें विक्रम के साथ हुए हादसे और उसके इलाज के प्रयासों के बारे में बताया। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं मालाबार हिल्स गेस्ट हाउस में आप वहां आ जाइए वहां बात करते हैं। वहां डॉक्टर और हमारे सेक्रेट्री भी हैं। वो विक्रम के लेकर पहुंच गई। वहां इंदिरा जी ने पर्सनल फिजिशियन को बुलाकर विक्रम के लिए बेहतर इलाज के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने लंदन के रो-हेम्प-टन में अच्छा इलाज होने के बारे में बताया। तब सेक्रेट्री ने मेरी पत्नी से पूछा कि आपके हसबैंड क्या करते हैं।

मेरी पत्नी ने बताया कि वे आईपीएस ऑफिसर हैं। तब पता किया, तो लंदन के दूतावास में प्रोटाेकॉल और सिक्योरिटी के लिए एक आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट थी। इस तरह तब इंदिरा गांधी जी ने विक्रम केइलाज के लिए मुझे विदेश ट्रांसफर करवा दिया। इंदिरा ने अपने पर्सनल फिजिशियन को बुलाकर विक्रम के लिए बेहतर इलाज के बारे में पूछा, तो डॉक्टर ने लंदन के रो-हेम्प-टन में अच्छा इलाज होने के बारे में बताया।

पैरों से एक्सरसाइज करते हुए विक्रम।
पैरों से एक्सरसाइज करते हुए विक्रम।

जर्मनी से पढ़ाई करने के बाद आईआईएम में दो बार चयनित

जर्मनी में स्कूल की शिक्षा, इंदौर से बी कॉम, एमए के बाद विक्रम ने एलएलबी की। दो बार आईआईएम अहमदाबाद के लिए चयनित भी हुए, लेकिन शारीरिक अक्षमता की वजह से प्रवेश नहीं मिला। वह वाइटल स्पार्क वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं और मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। विक्रम एक गैस एजेंसी भी चलाते हैं।

स्विमिंग करते हुए विक्रम।
स्विमिंग करते हुए विक्रम।

यह भी करते हैं

स्विमिंग, फुटबॉल, कंधों के सहारे शेविंग, पैरों से टाइपिंग, नाक से स्मार्ट फोन ऑपरेट।

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