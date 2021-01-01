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दवा-दान:पुरानी दवाएं लेनेे 30 जगह रखे बॉक्स, जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे

भोपाल31 मिनट पहले
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40 महिलाओं के एक क्लब ने दवाएं एकत्रित करने लगवाए बॉक्स - Dainik Bhaskar
40 महिलाओं के एक क्लब ने दवाएं एकत्रित करने लगवाए बॉक्स
  • 40 महिलाओं के एक क्लब ने दवाएं एकत्रित करने बावड़ियाकलां, शाहपुरा और कोलार समेत अन्य जगह लगवाए बॉक्स

जरूरतमंदों तक दवाएं पहुंच सकें, इसी उद्देश्य को लेकर महिलाओें के एक समूह ने पहल की है। ये महिलाएं हैप्पीनेस क्लब की सदस्य हैं। आकृति ईको सिटी की ब्लू स्काई हाईराइज कॉलोनी में शनिवार को एक बॉक्स रखा गया। इसमें कॉलोनी के लोगों ने अपने घर में रखीं पुरानी दवाओं को लाकर जमा किया।

अब यह बॉक्स कॉलोनी के क्लब में रखा हुआ है। इस बॉक्स में इकट्‌ठा होने वाली उपयोगी दवाएं डॉक्टरों के माध्यम से ज़रूरतमंदों तक पहुंचाई जाएंगी और बेकार दवाओं को इंसीनरेटर भेजकर नष्ट कराया जाएगा। ऐसे बॉक्स अकेले इसी कॉलोनी में ही नहीं लगे हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं।

इस तरह से इकट्‌ठा हो रहीं दवाओं को पहले छांटा जाएगा

एक्सपायरी डेट की दवाएं इंसीनरेटर में भेजी जा रहीं हैं। जो दवाइयां अच्छी हैं उन्हें डॉक्टरों को दिया जाएगा। इसके लिए कुछ डॉक्टरों से चर्चा हो गई है। यह डॉक्टर अपने क्लीनिक और अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों को यह दवाएं दे देंगे।

इस क्लब से जुड़ी हैं 40 महिलाएं

क्लब की अध्यक्ष अंजिता सबलोक बताती हैं कि तीन साल पहले क्लब बनाया गया था। क्लब में कॉलोनी और आसपास की 40 महिलाएं जुड़ी हैं। हमने एक बुक बैंक बनाया है जिसमें पुरानी किताबें इकट्ठा कर गरीब बच्चों को दे रहे हैं। छोटे-छोटे और भी काम करते हैं।

अन्य जगह भी लगे बॉक्स

ऐसे बॉक्स अकेले इसी कॉलोनी में ही नहीं लगे हैं बल्कि बावड़ियाकलां, शाहपुरा और कोलार सहित अन्य क्षेत्रों के 30 मेडिकल स्टोर में इन्हें लगाया गया है। कॉलोनी की महिलाओं के हैप्पीनेस क्लब ने यह पहल की है।

गरीब मरीजों को दवाइयों के लिए परेशान होते देख आया आइडिया

अंजिता सबलोक बताती हैं कि हम लोग जेके हॉस्पिटल के मरीजों और उनके परिजन को भोजन वितरण के लिए जाते हैं। वहां कई गरीब मरीज दवाओं के लिए परेशान होते दिखाई दिए। पिछले दिनों स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में निगम के अफसरों से बातचीत में यह बात पता चली कि घर की खराब दवाइयों का भी सामान्य कचरे के साथ खंती में जाना नुकसानदेह है।

इन दवाओं को इंसीनरेटर में भेजा जाना चाहिए। इसके लिए निगम ने अपनी कलेक्शन की गाड़ी में एक अलग बॉक्स भी लगवाया है। लेकिन जिन कॉलोनियों में बड़ी गाड़ियां कचरा लेने जाती हैं उनमें यह बॉक्स नहीं लगाया जा सका है। इसी दौरान यह विचार आया कि क्यों न हम भी कॉलाेनी में एक बॉक्स रख दवाइयां एकत्रित कर जरूरत मंदों तक पहुंचाएं।

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