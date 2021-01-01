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  • Campaign Started At Two And A Half Hours At 50 Centers, 65 Percent Children Were Given Medicines

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पल्स पोलियो अभियान:50 सेंटर्स पर ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ अभियान, 65 प्रतिशत बच्चों को पिलाई दवाई

भाेपाल3 घंटे पहले
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साेमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर पिलाई जाएगी ड्राॅप - Dainik Bhaskar
साेमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर पिलाई जाएगी ड्राॅप
  • अभियान के पहले दिन ही 65 प्रतिशत बच्चों को पिलाई दवाई
  • बच्चों को साेमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर पिलाई जाएगी ड्राॅप

राजधानी में रविवार काे पल्स पाेलियाे की शुरुआत काेविड टीकाकरण अभियान की तरह अव्यवस्थाओं के बीच हुई। पिपलानी, बरखेड़ा पठानी, बागसेवनिया क्षेत्र के 50 से ज्यादा बूथ पर बच्चाें काे पाेलियाे दवा पिलाने की शुरुआत सुबह 11.30 बजे हाे सकी। इसकी वजह जेपी अस्पताल परिसर स्थित जिला वैक्सीन स्टाेर से पाेलियाे ड्राप की सप्लाई सुबह 9 बजे नहीं पहुंचना रही।

सीएमएचओ ने शहर में पांच साल तक के 3 लाख 78 हजार 47 बच्चों को पोलियाे ड्राॅप पिलाने के लिए 3 हजार 255 बूथ बनाए थे, जहां शाम पांच बजे तक 2 लाख 45 हजार बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान के तहत सोमवार से स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने उनके घर जाएंगी।

इसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने की है। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए काेविड टीकाकरण अभियान का माॅपअप राउंड 3 फरवरी काे हाेगा। जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स काे काेराेना का टीका लगाने की शुरूआत 6 फरवरी से हाेगी। डा. तिवारी ने बताया कि तीन फरवरी को हेल्थ वर्कर्स का मापअप राउंड रखा गया है।

गाड़ियां खराब हाेने से ड्राॅप देरी से पहुंची

जिला टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. कमलेश अहिरवार ने बताया कि दाे वार्डाें के पाेलियाे बूथ पर वैक्सीन कैरियर लेकर जा रही गाड़ियां खराब हाे गई थी। इस कारण दाे वार्डाें के बूथ पर पाेलियाे ड्रॅाप देरी से पहुंची और बच्चाें काे दवा पिलाने की शुरूआत में देरी हुई। लेकिन, रविवार काे पांच साल तक के 65 प्रतिशत बच्चाें काे पाेलियाे की दवा पिलाई गई है।

काेविड टीकाकरण का माॅपअप राउंड 3 काे

पहले चरण के काेविड टीकाकरण अभियान में काेराेना का टीका नहीं लगवा पाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का काेविड वैक्सीनेशन माॅपअप राउंड 3 फरवरी काे हाेगा। इस दिन काेविड टीकाकरण में रजिस्टर्ड लेकिन, टीकाकरण से बाहर रहे 10 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं काे काेराेना का टीका लगाया जाएगा।

सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया अभियान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री निवास में बच्चों को पोलियाे ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने जेपी में पाेलियाे ड्राप पिलाई।

फैक्ट फाइल

  • 378047 बच्चों को भोपाल में पिलाई जाना है पोलियो की ड्राॅप
  • 245000 बच्चों को पहले दिन पिलाई जा सकी दवाई

कुल बूथ 3255

  • मोबाइल पोलियाे टीम- 82
  • ट्रांजिट टीम- 102
  • इंस्टीट्यूशनल टीम- 107
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