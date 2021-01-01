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कार्रवाई:दहेज के लिए 3 तलाक देने वाले पति के खिलाफ केस

भोपाल3 घंटे पहले
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दहेज नहीं लाने पर एक युवक ने पत्नी को तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। परिजनों के समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो महिला की शिकायत पर शाहजहांनाबाद पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और तीन तलाक का मामला दर्ज किया है।

टीआई जहीर खान के मुताबिक बाग मुंशी हुसैन खान निवासी 24 वर्षीय युवती की अप्रैल 2019 में बैतूल निवासी आशिफ शेख के साथ शादी हुई थी। आरिफ ड्राइवर है। कुछ दिन ठीक चला, लेकिन बाद में आशिफ, ससुर अनवर शेख, सास और देवर इकबाल दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आशिफ ने 4 अप्रैल 2020 को पति को तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था।

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