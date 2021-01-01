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परीक्षा:सीबीएसई और माशिमं की सालाना परीक्षा मई में, इस दाैरान जेईई मेन्स एग्जाम भी

भोपाल30 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • जेईई मेन्स का पहला चरण 23 फरवरी से शुरू हाेगा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड और माध्यमिक शिक्षा मंडल की सालाना परीक्षा के पेपर मई में हाेंगे। इस दाैरान जेईई मेन्स का चाैथा चरण भी हाेगा। इनकी तारीखें आपस में टकरा सकती हैं। जेईई मेन्स का पहला चरण 23 फरवरी से शुरू हाेगा।

जेईई मेन्स की परीक्षा फरवरी में 23, 24, 25 और 26 काे हाेगी। मार्च में 15, 16, 17 और 18 काे यह परीक्षा हाेगी। तीसरे चरण में अप्रैल में 27, 28, 29 और 30 काे परीक्षा हाेगी। मई में जेईई मेन्स की परीक्षा 24, 25, 26, 27 और 28 काे परीक्षा हाेगी।

सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू हाेगी। माशिमं की 12वीं की परीक्षा भी 1 मई से शुरू हाेगी। विशेषज्ञाें का कहना है कि मई में दाेनाें परीक्षा हाेने के कारण विद्यार्थियाें काे दिक्कत हाे सकती है। एक्सपर्ट डाॅ आशीष चटर्जी के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में इस मामले में यह कहा है कि ऐसा शेड्यूल रखा जाएगा जिससे विद्यार्थियाें काे काेई दिक्क्त नहीं हाेगी।

प्रैक्टिकल 1 मार्च से

सीबीएसई से जुड़े स्कूलाें की कक्षा 10वीं-12वीं के प्रैक्टिकल, प्राेजेक्ट, आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति बाेर्ड द्वारा 1 मार्च से लिखित परीक्षा की आखिरी तारीख तक दी जाएगी।

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