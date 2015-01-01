पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Chairman Of Pollution Control Board Removed After 8 Months; Appointed In Congress Government On March 9

फेरबदल:8 माह बाद ही हटाए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन धाकड़; 9 मार्च को कांग्रेस सरकार में हुई थी नियुक्ति

भोपाल12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
महेंद्र सिंह धाकड़

उपचुनाव के मतदान के बाद राज्य सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र सिंह धाकड़ को पद से हटाते हुए उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी हैं। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी धाकड़ अपर प्रधान मुख्य संरक्षक पद पर थे। 9 मार्च 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए प्रदूषण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था।

धाकड़ ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी गुरुवार शाम को मिली। इसकी क्या वजह है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, फैसला लेना शासन का विशेषाधिकार है। वे विभागीय समीक्षा के लिए जबलपुर में टूर पर हैं। शुक्रवार को भोपाल लौटने के बाद चार्ज लौटा देंगे। वर्ष 2019 में पीसीबी चेयरमैन पद के लिए राज्य सरकार ने अर्हता नियमों में संशोधन करते हुए पर्यावरण से जुड़े काम के प्रशासन के अनुभव को भी शामिल कर लिया था। बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस संशोधन पर सवाल उठाते हुए सरकार को फिर से नियमों की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें