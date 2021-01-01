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आवश्यकता अविष्कार की जननी है:दिव्यांग कुत्तों के लिए बनाई सस्ती व्हीलचेयर, अब देशभर में कर रहे सप्लाई

भोपाल31 मिनट पहले
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करीब दो हफ्ते में 10 से ज्यादा बार अलग तरीके से प्रयोग किए। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने डॉग के लिए ऐसी व्हील चेयर ईजाद कर ली। - Dainik Bhaskar
करीब दो हफ्ते में 10 से ज्यादा बार अलग तरीके से प्रयोग किए। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने डॉग के लिए ऐसी व्हील चेयर ईजाद कर ली।
  • दो हफ्ते में 10 से ज्यादा बार अलग तरीके से प्रयोग किए

आवश्यकता अविष्कार की जननी है... इस बात को इस बार साबित किया है। शहर के युवा उत्कर्ष गरे ने। 2017 में उनके पालतू डॉगी को पीछे के हिस्से में लकवा मार गया था। उसके लिए व्हीलचेयर खरीदने गए तो करीब 50 हजार रुपए कीमत बताई गई थी।

इतनी महंगी व्हीलचेयर उत्कर्ष खरीद नहीं सकते थे। तब उन्होंने खुद ही व्हीलचेयर बनाने का निर्णय लिया था। करीब दो हफ्ते में 10 से ज्यादा बार अलग तरीके से प्रयोग किए। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने अपने डॉग के लिए ऐसी व्हील चेयर ईजाद कर ली जिस पर डॉग्स का पिछला हिस्सा जो लकवा ग्रस्त हो चुका था, वह रखा और इसके बाद डॉगी चलने-फिरने लगा।

खुद के डॉग को पैरालेसिस हुआ तो ऐसी व्हीलचेयर बनाने का आया आइडिया

उत्कर्ष की मानें तो उन्होंने व्हीलचेयर के लिए बाजार से छोटे आकार के पहिए, कम वजन के लेकिन मजबूत पाइप और आरामदायक सीट का उपयोग किया था। ऐसे में एक व्हीलचेयर की कीमत करीब छह हजार रुपए पड़ी थी। बावजूद इसके उक्त व्हीलचेयर की कीमत बाजार में मिलने वाली व्हीलचेयर के मुकाबले बेहद सस्ती थी। बता दें कि बाजार में 50 हजार रुपए कीमत तक की व्हीलचेयर मिली रही हैं।

अब देशभर में कर रहे हैं सप्लाई

उत्कर्ष के इस अविष्कार को लोगों ने हाथोंहाथ लिया। कीमत कम होने के कारण यह व्हीलचेयर उन डॉग्स के लिए वरदान साबित हो रही है जिनको लकवा या अन्य किसी परेशानी के कारण एक हिस्सा चलने -फिरने लायक नहीं होता है। ऐसे में उनकी जल्द ही मौत भी हो जाती है। लेकिन, ये व्हीलचेयर ऐसे डॉग्स के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है।

उत्कर्ष ने बताया कि बल्क में स्पेशल व्हीलचेयर बनाने पर दो पहिए वाली एक व्हीलचेयर 3500 से 4000 रुपए और चार पहिए वाली व्हीलचेयर 4800 रुपए में उपलब्ध कराते हैं।
उत्कर्ष ने बताया कि बल्क में स्पेशल व्हीलचेयर बनाने पर दो पहिए वाली एक व्हीलचेयर 3500 से 4000 रुपए और चार पहिए वाली व्हीलचेयर 4800 रुपए में उपलब्ध कराते हैं।

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज

जुलाई 2019 उत्कर्ष के इस अविष्कार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्कर्ष ने बताया कि बल्क में स्पेशल व्हीलचेयर बनाने पर दो पहिए वाली एक व्हीलचेयर 3500 से 4000 रुपए और चार पहिए वाली व्हीलचेयर 4800 रुपए में उपलब्ध कराते हैं। उत्कर्ष को देशभर के तमाम शहरों से ऐसी व्हीलचेयर की डिमांड मिल रही है। वे सालभर में 1000 से ज्यादा व्हीलचेयर की डिलीवरी दे रहे हैं।

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