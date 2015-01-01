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भोपाल:प्रेमी के लिए पति को छोड़ा; 3 साल तक साथ में रहे प्रेमी ने दूसरी शादी के लिए अब प्रेमिका को छोड़ा

भोपाल9 मिनट पहले
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ऐशबाग पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी अभिषेक के खिलाफ एफआईआर कर ली है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
  • साथ में जॉब करने के दौरान दोस्ती हो गई थी
  • अलग होने के करीब 9 माह बाद एफआईआर कराई

भोपाल में छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की से ज्यादती किए जाने का मामला सामने आता है। उसने ऑफिस में साथ काम करने वाले प्रेमी के लिए पति को छोड़ दिया था। करीब 3 साल तक वह अपने प्रेमी के साथ रही, लेकिन अब प्रेमी ने दूसरी शादी के लिए उसे ही छोड़ दिया। करीब 9 महीने तक शादी के लिए मनाती रही, लेकिन नहीं मानने पर उसने अपने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

ऐशबाग पुलिस के अनुसार 29 वर्षीय महिला मूलत: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली है। अभी वह जवाहर चौक पर रहती है और एक प्राइवेट कोरियर कंपनी में काम करती है। उसने बताया कि 2017 में उसके साथ काम करने वाले अभिषेक रघुवंशी से उसकी पहचान हुई थी। दोनों में प्यार हो गया। अभिषेक के कहने पर उसने 2017 में अपने पहले पति को तलाक दे दिया।

अभिषेक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ऐशबाग स्थित अपने फ्लैट पर 17 अक्टूबर को ले गया। यहां पर उसने शादी करने की बात कहते हुए पहली बार दुष्कर्म किया। उसने कहा कि वह अपने माता-पिता से मिलाएगा। उसके बाद शादी कर लेगा। इस तरह वह करीब 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अंतिम बार वह उसे माता-पिता से मिलाने के बहाने 15 फरवरी 2020 को अपने फ्लैट पर ले गया था, लेकिन यहां पर मां-बाप नहीं मिले थे।

उसने उससे उस दिन भी दुष्कर्म किया था। लॉकडाउन होने के बाद अभिषेक ने उससे संपर्क खत्म कर दिया। इस दौरान उससे पता चला कि वह शादी करने जा रहा है। उसने काफी कोशिश की, लेकिन अभिषेक नहीं माना। परेशान होकर शुक्रवार देर रात महिला ने इस अपने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

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