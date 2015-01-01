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नए अंदाज में सीएम:अपने खेत में बेटे के साथ ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थामकर की जुताई, गेहूं की फसल की बुआई की शुरुआत

भोपाल31 मिनट पहले
सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटे कार्तिकेय के साथ विदिशा में अपने खेत में गेहूं की बुआई करने पहुंचे।
  • पेशे से किसान हैं शिवराज सिंह चौहान, वह 1991 से 2006 तक विदिशा से 5 बार सांसद रहे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को किसान के अंदाज में नजर आए। वह विदिशा में मौजूद अपने खेत में खुद ट्रैक्टर चलाकर जुताई करते हुए नजर आए। उनके साथ बेटा कार्तिकेय चौहान भी थे। शिवराज ने खेतों में ट्रैक्टर से जुताई की और गेहूं की फसल की बुआई की शुरुआत की।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'उत्तम खेती' सचमुच में खेती करने का आनंद ही अलग है। मैंने बचपन में भी खेती की है, तब बड़ी संख्या में ट्रैक्टर नहीं होते थे, बैलों में जुती नाड़ियां चलती थीं। कंधे पर ढुली टांगकर उसमें रखे हुए अनाज को हाथ से पोर में डालते थे, जिसे ऊरना कहते थे। पिछले साल जब शिवराज मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी वह विदिशा पहुंचे थे और खुद ट्रैक्टर से गेहूं की बुआई कराई थी।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब अधिकतम खेती ट्रैक्टर से होती है, बैल बेरोजगार हो गए हैं। मैंने भी आज ट्रैक्टर से ही गेहूं की बोवनी की। आत्मिक सुख मिला, क्योंकि ये गेहूं की फसल जब तैयार होगी, तो इससे उपजे अनाज से कई लोगों का पेट भरेगा। खेती कठिन है, लेकिन फिर भी खेती का आनंद ही अलग है। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पेशे से किसान हैं। वह 1991 से 2006 तक विदिशा से 5 बार सांसद रहे हैं। उनका जन्म सीहोर जिले में हुआ है।

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