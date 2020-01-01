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गणतंत्र दिवस समारोह:बच्चों ने दी देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति

भोपालएक घंटा पहले
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सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते बच्चे। - Dainik Bhaskar
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देते बच्चे।

अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ओम नगर बस्ती के शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता रवींद्र यती थे, जबकि मध्य प्रदेश महिला आयोग की पूर्व सदस्य एडवोकेट नीरजा विश्वकर्मा ने बतौर विशेष अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया।

रवींद्र यति ने इस दौरान ओम नगर बस्ती में रहने वाले सोसाइटी के सेतु सेंटर से जुड़े बच्चों को न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया, बल्कि महापुरुषों से सीख लेकर भविष्य में बड़े लक्ष्य तय करने की सीख भी दी।

अनुनय संस्था की अध्यक्ष श्रीमती माही भजनी ने बताया कि सोसाइटी बस्ती में सेतु सेंटर संचालित करती है। इसके जरिए उनका फोकस बच्चों के सर्वांगीण विकास पर रहता है।

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