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तकनीकी शिक्षा:फार्मेसी की 3883 सीट के लिए सीएलसी शुरू; अब तक हुए 12 हजार 917 एडमिशन

भोपाल34 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • पहले दिन 271 छात्राें ने कराया रजिस्ट्रेशन

तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा डी.फार्मेसी, बी.फार्मेसी में एडमिशन के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को पहले दिन 271 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इससे पहले आयोजित काउंसलिंग में 12 हजार 917 एडमिशन ले चुके हैं। इसमें सीट 16800 हैं। सीएलसी 3883 सीट के लिए हो रही है।

16,800 सीट में से 12,917 में एडमिशन हो चुके हैं। सीएलसी 3883 सीट के लिए हो रही है। इसमें उम्मीदवार 13 नवंबर को दाेपहर 3 बजे तक नए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। छात्र-छात्राओं को 11 नवंबर से एडमिशन के लिए इच्छुक कॉलेज में जाकर कार्रवाई करनी होगी। इसकी अंतिम तारीख भी 13 नवंबर हैं। इस तारीख को कॉलेज में शाम 5 बजे तक उपस्थित रहना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस राउंड में सभी सीटों पर एडमिशन हो जाएगा।

इन कोर्सेस में एडमिशन की आखिरी तारीख 9 नवंबर

  • बीई की 56,182 सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। अब तक 18,033 में एडमिशन हो चुके हैं।
  • डिप्लोमा में इंजीनियरिंग में 12267 को सीट अलाॅटमेंट किया गया था। अब तक 5336 ने एडमिशन ले लिया है। यह काउंसलिंग 28093 सीट के लिए हो रही है।
  • एमबीए में 12,706 को सीट अलॉट हुई है। एमबीए और एमसीए में एडमिशन की अंतिम तारीख 9 नवंबर है।

लेटरल एंट्री से एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 13
तकनीकी शिक्षा विभाग ने बीई और बी.फार्मेसी में लेटरल एंट्री से एडमिशन के लिए गुरुवार को 4126 छात्र-छात्राओं को सीट अलॉटमेंट किया है। इसमें से 116 को बी.फार्मेसी में अलॉटमेंट हुआ है। शेष सभी ने बीई के लिए आवेदन किया था।

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