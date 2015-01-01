पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नगरीय प्रशासन की समीक्षा में जताई नाराजगी:अफसरों से सीएम बोले- किसी भी काम की औपचारिकता न निभाएं

भाेपाल41 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने नगरीय प्रशासन के अधिकारियाें से साफ शब्दाें में कहा कि मुझे कर्मकांड नहीं, काम चाहिए। किसी काम की औपचारिकता भर न निभाएं। यह बात उन्हाेंने नगरीय प्रशासन की समीक्षा के दाैरान कही। उन्हाेंने ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के काम काे लेकर भी नाराजगी जताई।

शिवराज सिंह ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा करते हुए भाेपाल व इंदाैर के काम पर संताेष जताया, लेकिन ग्वालियर सहित 5 शहराें में धीमी प्रगति से नाखुश दिखे। ग्वालियर के बारे में उन्हाेंने अधिकारियाें से यहां तक कहा कि यदि निगम आयुक्त व संबंधित अधिकारी रिजल्ट नहीं दे पा रहे, ताे उन्हें बदल दिया जाए।

प्रधानमंत्री आवास याेजना के बारे में उन्हाेंने निर्देश दिए कि एएचपी घटक में स्लम और गैर स्लम में भेद काे खत्म किया जाए, उसमें केवल गरीबी ही क्राइटेरिया रहे। पीएमएवाय की शेष किस्त के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर याेजना और दीनदयाल रसाेई के बारे में भी जानकारी ली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें