पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • CM Shivraj Will Inaugurate Bhoomipujan And Many Facilities Today On VIP Road, The Drama 'Pap Aur Prakash' Will Be Staged In MP Drama School, When And What Will Happen, Read Here

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपाल में आज के इवेंट्स:वीआईपी रोड पर CM शिवराज आज भूमिपूजन और कई सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, एमपी ड्रामा स्कूल में नाटक ‘पाप और प्रकाश’ का मंचन होगा, कब-क्या होगा, यहां पढ़ें

2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मौसम

  • साफ और शुष्क रहेगा। शीतल दिन रहेगा, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री।

बिजली कटौती

  • सुबह 10 से 2 बजे तक गौरव नगर, बैरागढ़ चीचली गांव, सतगढ़ी और दौलतपुर के आसपास का क्षेत्र।
  • सुबह 10 से 4 बजे तक जाट एरिया, सत्यम नगर, विजय नगर, सेमरा, श्यामला हिल्स और अलकापुरी के आसपास का क्षेत्र।
  • दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बोर्ड कॉलोनी गौरव नगर के आसपास का क्षेत्र।

भूमिपूजन, लोकार्पण

  • सीएम शिवराज सिंह चौहान वीआईपी रोड पर राजा भोज की प्रतिमा के पीछे लगने वाले वाटर स्क्रीन और केबल स्टे ब्रिज पर लगने वाले फव्वारे के प्रोजेक्ट, करोंद आरओबी और गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर एलिवेटेड रोड का भूमिपूजन करेंगे।

इन प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण

  • ​​​​​​सीएम शिवराज सिंह चौहान बुलेवर्ड स्ट्रीट, भानपुर खंती साइंटिफिक क्लोजर, वीआईपी रोड पर सोलर पैनल, माहौली दामखेड़ा का एसटीपी और ट्रांसफर स्टेशन प्राेजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। नाटक नाटक ‘पाप और प्रकाश’ का मंचन, मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय, शाम 6:30 बजे।

स्पोर्ट्स

  • टेनिस बॉल का नाईट टेनिस बॉल टूर्नामेंट का रविवार शाम 6 बजे से अंकुर मैदान पर शुरू होगा।
  • पत्रकार क्रिकेट टूर्नामेंट ओल्ड कैंपियन मैदान पर सुबह 9 बजे।

एग्जीबिशन/वर्कशॉप

  • मेलाहम थिएटर की ओर से सात दिवसीय कार्यशाला बालेंद्र सिंह बालू के निर्देशन में, माया सुरजन भवन, दोपहर 2 बजे से।
  • अभिनय की कार्यशाला, गांधी भवन, दोपहर 3 से 5 बजे तक।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser