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शिकायत:सीएमएचओ पर बिना टेंडर के खरीदी कर अपनों को लाभ पहुंचाने का आरोप

भोपालएक घंटा पहले
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कोरोना काल में अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार कर सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी द्वारा सामान की खरीदी की गई। इसमें कई सामानों की खरीदी बिना टेंडर जारी किए ही की गई है। स्टाफ भर्ती और मैदानी अमले को अटैच करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। ये तमाम आरोप ऋषिराज नामक व्यक्ति ने स्वास्थ्य विभाग में की शिकायत में लगाए हैं। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सुधीर जैसानी को सौंपी है।

गुरुवार को जैसानी जांच टीम के साथ सीएमएचओ दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीएमएचओ दफ्तर द्वारा बिना टेंडर के जयदेव फार्मा और अनन्या मेडिकल स्टोर से खरीदी की गई है।

जयदेव फार्मा के संचालक सीएमएचओ ऑफिस के स्टोर कीपर के साले की फर्म है और अनन्या मेडिकल स्टोर में अघोषित रूप से सीएमएचओ की साझेदारी बताई गई है। मामले में सीएमएचओ डॉ. तिवारी का कहना है कि जांच टीम द्वारा जाे भी दस्तावेज मांगे जाएंगे, वे उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जांच टीम को मैं पूरा सहयोग करूंगा।

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