पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अधिकारी संघ ने दी चेतावनी:समयमान वेतनमान नहीं दिया तो हड़ताल पर जाएंगे सीएमओ

भोपाल2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

समयमान वेतनमान नहीं दिया गया, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। यह चेतावनी राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी कल्याण संघ ने दी है। संघ ने गुरुवार को नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। संघ के अनुसार पीएससी से चयनित सीएमओ वर्ग 2 व 3 को राज्य शासन द्वारा लागू समयमान वेतनमान का लाभ 16 साल बाद अगस्त 2020 में स्वीकृत किया गया।

आदेश जारी के होने के दो महीने बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा रहा, जबकि कोर्ट ने भी इसके निर्देश जारी किए हैं। संघ ने सीएमओ के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने, संवर्ग के अधिकारियों को प्रभारी उपसंचालक व संयुक्त संचालक के रूप में आदेश जारी करने, सीएमओ श्रेणी-ग को समयमान वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2006 से देने और संवर्ग के सभी रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति से करने की मांग भी की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई, तो 17 नवंबर से सभी सीएमओ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें