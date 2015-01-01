पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उत्सव में संदेश:घरों में रंगोली बना कर समझा रहे कोरोना से बचने के उपाय, बता रहे मास्क का महत्व

भोपालएक मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
मास्क पहनें, सुरक्षित रहें। अभी मास्क ही वैक्सीन है रंगोली के माध्यम से यही संदेश दिया गया।

कोरोना संक्रमण ने कला, संस्कृति, संदेश और अन्य कई स्थानों पर भी दस्तक दी है। उत्सव तो है, लेकिन एक-दूसरे को जागरूक करने और संदेश के लिए भी कई क्रिएटिव काम किए जा रहे हैं। चित्रकला, पोस्टर पेंटिंग और रंगोली अन्य जगहों पर कोरोना से जुड़ी बातें और संदेश दिए जा रहे हैं। यही संदेश अब दिवाली पर घरों में बन रही रंगोली से दिया जा रहा है। उत्सव के मनोरंजन के साथ लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है। इसके साथ घरों में भी कई पारंपरिक डिजाइन की रंगोली बनाई जा रही है। कुछ ऐसे ही शहर के युवाओं ने अपने घर पर कोरोना एहतियात जुड़े संदेश देते हुए रंगोली बनाई है।

डॉक्टर की सलाह लें न कि खुद से चिकित्सा करें

युवा कलाकार धर्मेंद्र मेवाड़े ने अपने घर पर 20 मिनट में रंगोली तैयार की है। इसमें लोगों को घर पर रहने का संदेश दिया। इसमें बताया गया है कि मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें और यदि स्वास्थ से जुड़ी परेशानी होती है, तो डॉक्टर की सलाह लें, न कि खुद से चिकित्सा करें। वहीं, रंग और डिजाइन के जरिए उन्होंने - लापरवाही को हटाओ, मास्क अपनाओ का भी संदेश दिया। रंगोली में मास्क, घर और डॉक्टर के स्टेथेस्कोप बनाया है।

सुरक्षित रहें, अभी मास्क ही वैक्सीन

टीनू बाला ने भी संदेश देती हुई रंगोली बनाई है, जिसमें उन्होंने रंगोली में लिखा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मास्क ही वेक्सीन। यह रंगोली उन्होंने एक घंटे में तैयार की है। उन्होंने बताया कि अभी भी बाजारों में भीड़ है, जहां लोग दूरी नहीं रख रहे हैं, इसलिए उत्सव को सेलिब्रेट करें, लेकिन एहतियात रखते हुए और सुरक्षा के साथ। जितना हो सके, घर पर रहें। बाहर जाएं, तो मास्क जरूर लगाएं।

पारंपरिक रंगोली 2 घंटे में तैयार

अंकिता जैन ने घर पर पारंपरिक रंगोली तैयार की है, जिसे 2 घंटे में तैयार किया गया है। उन्होंने सफेद, लाला, पीला, हरा, नीला रंगों का इस्तेमाल कर क्रिएटिव रंगोली तैयार की है। रंगोली 5 बाय 5 के स्थान में तैयार की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअवधपुरी पहुंचे रघुराई, योगी ने की अगवानी; राम की पैड़ी पर शुरू हुआ दीपोत्सव - उत्तरप्रदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें