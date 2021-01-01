पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ट्रैफिक अवेयरनेस:'सुरक्षा के साथ समझौता, दुर्घटना को न्यौता' नारों के साथ दिया सड़क सुरक्षा का संदेश

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
वाहन रैली के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि डीसी सागर, (एडीजी (ट्रैफिक पीटीआरआई)। - Dainik Bhaskar
वाहन रैली के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि डीसी सागर, (एडीजी (ट्रैफिक पीटीआरआई)।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीसी सागर, (एडीजी (ट्रैफिक पीटीआरआई) द्वारा किया गया।

वाहन रैली गणेश मंदिर, पुराना हबीबगंज नाका होते हुए बोर्ड ऑफिस चौराहा से रेडक्रास अस्पताल के पास समापन हुआ। रैली का मूल वाक्य ‘सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा’ था। डीसी सागर ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। साथ ही, सड़़कों पर बिना हेलमेट व कार पर बिना बेल्ट का उपयोग किए बिना चलने वालों को रोक कर समझाया। सड़क पर वाहन चलाने के दौरान वाहन नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।

पैम्प्लेट के माध्यम से वाहन चालकों को समझाया गया। सभी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के मानक अपनाने हेतु जागरूक किया गया। रैली के सभी प्रतिभागियों द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित नारे लगाये गए, जिसमें ‘सुरक्षा के साथ समझौता दुर्घटनाओं को न्योता’ और 'बाइक वाले हेलमेट लगाएं, कार वाले सीट बेल्ट लगाएं' का नारा लगाया गया। रैली में चल रहे वाहनों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर्स थे, जिनके माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।

रैली समापन के पूर्व सभी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2021 में दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कम करेंगे। दुर्घटनाओं में भी कमी लाने के लिए सभी समर्पण के साथ कार्य करेंगे रैली के आयोजन को एमएल पुर्बिया, परियोजना निदेशक भोपाल ने कार्यों से सफल बनाया। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबजट भाषण के बाद 70% लोग बोले- महंगाई बढ़ेगी, 58% बजट से नाखुश, 42% लोग संतुष्ट - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser