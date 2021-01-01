पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यात्री और ट्रैक की सुरक्षा के लिए काम:भोपाल से हबीबगंज स्टेशन के बीच 6 किमी की बाउंड्रीवॉल बनना शुरू

भोपाल31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
भोपाल रेल मंडल में कई स्थानों भी हो रहा काम - Dainik Bhaskar
भोपाल रेल मंडल में कई स्थानों भी हो रहा काम
  • यात्री और ट्रैक की सुरक्षा के लिए 32 किमी में बनेगी दीवार

ट्रेन, यात्री और रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए भोपाल से हबीबगंज स्टेशन और निशातपुरा से भोपाल के बीच 8 किमी क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है। भोपाल के आसपास के क्षेत्रों सूखी सेवनिया, औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, मिसरोद और हबीबगंज के यार्ड में भी ऐसी ही बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही है।

रेल अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनों की स्पीड अब 110 से बढ़कर 130 किमी प्रति घंटे तक इन सेक्शनों में पहुंचती जा रही है। इसी को देखते हुए आम लोगों की सुरक्षा व कोई जानवर ट्रैक तक न पहुंचे, इसलिए यह वॉल बनाई जा रही है। पांच साल पहले तत्कालीन डीआरएम राजीव चौधरी के कार्यकाल में सेफ्टी वॉल बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ था। लेकिन आरडीएसओ सहित अन्य मंजूरियों के चलते प्रोजेक्ट लगातार लेट होता रहा।

इस तरह बनाई जा रही है बाउंड्रीवॉल

कहां से कहां किमी लागत (रुपए में)

भोपाल-हबीबगंज 6.01 4,76,85,342 हबीबगंज यार्ड 3.08 2,17,25,075 मिसरोद यार्ड 1.90 1,50,40,436 मंडीदीप यार्ड 3.91 2,75,74,133 औबेदुल्लागंज यार्ड 2.60 1,83,82,755 निशातपुरा-भोपाल 2.87 2,27,80,312 सूखी सेवनिया यार्ड 1.07 68,23,101

(भोपाल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के मुताबिक)

कुछ आशंकाएं और उनके समाधान

  • वर्तमान में लोग भोपाल से हबीबगंज के बीच लाइन क्रॉस कर निकलते हैं, वे वॉल में गड्‌ढा कर सकते हैं। वॉल को सीमेंट-कांक्रीट से 150 मिमी मोटा व दो मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। लोगों को अंडरब्रिज से आवागमन करना होगा।
  • भोपाल से हबीबगंज के बीच पुलबोगदा सहित आसपास के क्षेत्र में 100 से ज्यादा झुग्गियां हैं। इनका क्या होगा? भोपाल से हबीबगंज के बीच बची हुई झुग्गियों को राज्य सरकार के माध्यम से विस्थापन की कार्रवाई जारी है। झुग्गी वाले क्षेत्र में वॉल का कार्य शुरू होने तक यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी।

रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सेफ्टी वॉल बनाने का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित करना है।

- सुशील कुमार, सीनियर डीईएन सेंट्रल, भोपाल मंडल

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser