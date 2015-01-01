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3 माह में 5500 रु. सस्ता हुआ सोना:कोरोना ने बढ़ाए, वैक्सीन की खबर ने गिराए सोने के दाम, 12 नवंबर को 52,500 पर पहुंचा

भोपालएक घंटा पहले
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2020 में कुछ यूं बढ़े-घटे सोने के दाम।
  • भोपाल में शुरुआती 7 माह में 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की अभूतपूर्व तेजी आई थी
  • 4 जनवरी को 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे दाम, 7 अगस्त को 58 हजार रु. हो गए

कोराेना की वैक्सीन आने की खबरों ने तेजी से बढ़ते जा रहे सोने के दामों में लगाम लगा दी है। इससे धनतेरस पर सोना खरीदने जा रहे लोगों को राहत मिली है। राजधानी में 23 कैरेट का साेना 12 नवंबर को 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे जो 7 अगस्त को 58 हजार रुपए पर थे। राजधानी में यह सोने का ऐतिहासिक स्तर था।

सोना इससे महंगा कभी नहीं बिका। जानकारों का कहना है कि वैक्सीन के वितरण को लेकर आ रही बाधाओं पर स्थिति साफ होने के बाद सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब दुनिया में आर्थिक हालात खराब की होते हैं उस समय निवेशक साेने में निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में निवेश करते हैं।

इससे सोने के दामों में अप्रत्याशित तेजी देखने को मिलती है। राजधानी में इस साल की शुरुआत में सोना 40 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसके बाद चीन में कोरोना संक्रमण फैलने की खबरों के बाद इसके दामों में तेजी आने लगी। मार्च में यह यूरोप और अमेरिका समेत पूरे विश्व में फैल गया। इससे सोने के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत में लॉकडाउन के दौरान सोने में लगातार तेजी बनी रही। 7 अगस्त तक सोने के दाम 1 जनवरी-20 की तुलना में 45% बढ़ चुके थे।

-मार्केट में सोना 52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है जो 7 अगस्त के सर्वोच्च स्तर 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 9.65% या 5,500 रुपए नीचे आ चुका है। अब वैक्सीन के रोल आउट को लेकर शंकाएं जताई जा रहीं हैं। इसलिए सोने में तेजी के आसार हैं। धनतेरस पर सोने के दाम इस स्तर पर खरीदारी का अच्छा मौका है।
- नरेश अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री सर्राफा एसोसिएशन, भोपाल

वायदा बाजार में 2500 रुपए टूटा था सोना
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में सोने के दाम 0.15% गिरकर 50,425 रुपए प्रति दस ग्राम पर चल रहे थे। इससे पिछले सत्र में सोना 700 रुपए प्रति दस ग्राम बढ़ा था। कोरोना वैक्सीन की खबरों के बाद सोना एकदम से 2500 रुपए प्रति दस ग्राम टूट गया है। वैश्विक बाजारों में कोरोना वैक्सीन के फायदे सीमित होने की खबरों के बाद फिर स्पॉट गोल्ड 0.2% बढ़कर 1,879.31 डॉलर प्रति आउंस पर चला गया। डॉलर के मूल्यांकन कम होने से भी सोने के दामों में बढ़ोतरी के हालात बने।

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