Hindi News

Local

Mp

Bhopal

Crime Scene Investigator, Forensic Artist Will Be Ready, Aviation Forensic, Semiconductor Engineering security Courses Will Start From Next Year

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में ऐसे पाएं एडमिशन: क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, फारेंसिक आर्टिस्ट होंगे तैयार, अगले साल से एविएशन फारेंसिक, सेमीकंडक्टर इंजी-सिक्यूरिटी कोर्स

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल (एनएफएसयू) के चार कोर्स इसी सत्र से शुरू हो रहे हैं। एनएफएसयू का भवन बनने के बाद फॉरेंसिक साइंस से जुड़े सभी कोर्स शुरू होंगे। अभी 2022-23 सत्र में दाखिला पाने वाले स्टूडेंट की पढ़ाई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (सीएफएसएल), बरखेड़ा बोंदर के भवन में होगी। पहले सत्र में एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, पीजी डिप्लोमा इन फिंगर प्रिंट साइंस, पीजी डिप्लोमा इन डीएनए फॉरेंसिक कोर्स शामिल हैं। सत्र 2022-23 की एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जानिए नेशनल फारेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन मिलता है...। पढ़ाई के बाद करियर के अवसर क्या हैं।

ऐसे पाएं एडमिशन

https://www.nfsu.ac.in/admission वेबसाइट पर जाएं। हर साल अप्रैल में अलग-अलग कोर्स के लिए एडमिशन के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। वेबसाइट के जरिए ही ऑनलाइन एडमिशन फार्म भरें। एक हजार रुपए एंट्रेस में शामिल होने ऑनलाइन फीस जमा करें। यह फीस कम-अधिक भी हो सकती है। अप्रैल से जून तक के बीच फार्म भरने की अवधि होती है। जून में एंट्रेंस एग्जाम होता है। जून के ही लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जाता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। बाद में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में मैरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा।

भोपाल में अभी यह चार कोर्सेस

1. MSc in forensic sciences (2 yrs) के कोर्स में 30 सीट हैं। इस कोर्स में दाखिला पाने के लिए Bachelor’s degree in science / Forensic Science/ Medicine / Engineering /Pharmacy/Dentistry/AYUSH में स्नातक की डिग्री जरूरी। सामान्य/ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 55% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% या समकक्ष। एक सेमेस्टर की फीस करीब 50 हजार रुपए होगी। चार सेमेस्टर के इस कोर्स के शुरुआती दो सेमेस्टर में स्टूडेंट्स फॉरेंसिक साइंस के अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी को जानेंगे। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स पर काम करेंगे और क्राइम सीन मैनेजमेंट को सीखेंगे। तीसरे सेमेस्टर में फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन सीखेंगे।



2. PG Diploma in Finger Print Science (1 yr) का कोर्स है। इसमें 20 सीट हैं। फीस 20 हजार पर सेमेस्टर। सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% के साथ किसी भी विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री, और एससी / एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45% या समकक्ष। डिप्लोमा कोर्स के प्रति सेमेस्टर की फीस 25 हजार रुपये है। फिंगर प्रिंट व विवादित दस्तावेजों के एग्जामिनेशन में स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा। Basics of fingerprint sciences and Conventional methods of fingerprint, techniques, एडवांस fingerprinting टेक्निक्स के बारे में पढाया जाएगा।

3. PG Diploma in Forensic Document Examination. (1 yr) का कोर्स है। इसमें भी 25 सीट हैं। सामान्य / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% के साथ किसी भी विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री, और एससी / एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45% या समकक्ष। विवादित दस्तावेजों के एग्जामिनेशन में स्पेशलाइजेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही Introduction to Forensic Document Examination, Allied Problems in Forensic

Document Examination की जानकारी दी जाएगी।

4. PG diploma in DNA forensic (1 yr) के कोर्स में भी 25 सीट हैं। सामान्य / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% के साथ किसी भी विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री, और एससी / एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45% या समकक्ष। इसमें Basics of Crime, Evidence and Law के बारे में जानकारी दी जाएगी।

अगले साल यह दो नए कोर्स होंगे शुरू

सत्र 2023-24 में भोपाल में सेमी कंडक्टर इंजीनियरिंग एण्ड सिक्यूरिटी व एविएशन फारेसिंक कोर्स शुरू हो सकते हैं। यह कोर्स एनएफएसयू गांधी नगर के साथ भोपाल में भी शुरू किए जा सकते हैं। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बताया गया कि एविएशन इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर फ्रॉड हो रहे हैं। इसकी जांच के लिए व अपराधियों की पहचान करने में इस कोर्स से मदद मिलेगी।

तेजी से बढ़ रहा दायरा

देश में स्मार्ट पुलिसिंग योजना के तहत फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत बढ़ती जा रही है। आपराधिक मामलों की जांच में फारेंसिक साइंस एक्सपर्ट मददगार साबित होते हैं। ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने भोपाल में इसे खोलने का निर्णय लिया है। इसके बाद राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए ग्राम बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ सरकारी जमीन दी है। 22 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भूमिपूजन करेंगे।

आगे बढ़ने के कई अवसर

ये कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को बतौर फॉरेंसिक एक्सपर्ट सरकारी विभागों जैसे गृह विभाग, पुलिस, इंटेलिजेंस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन से संबंधित अन्य एजेंसियों में इन्हें नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी से संबंधित विभागों में भी उनके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में डिटेक्टिव एजेंसियां, रिहेबिलिटेशन सेंटर और गैर-सरकारी संगठनों में भी उनके लिए अवसर हो सकते हैं। ट्रेंड प्रोफेशनल्स क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, ट्रेस एविडेंस एनालिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सेरोलॉजी एक्सपर्ट आदि के रूप में काम कर सकते हैं।

मेडिकल, लॉ बैकग्राउंड के छात्रों के लिए आसानी

फॉरेंसिक साइंस के कोर्स का बड़ा हिस्सा मेडिकल साइंस से संबंधित होता है, जबकि अपराधों की खोज में कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान जरूरी होता है, इसलिए इस फील्ड में मेडिसिन या लॉ की डिग्री ले चुके छात्रों के लिए करियर बनाना आसान होता है। ऐसे छात्रों को प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा पैकेज पर नियुक्त किया जाता है। करियर ग्रोथ के मौके भी ज्यादा होते हैं। हालांकि, 10 से 15 प्रतिशत छात्रों को ही ऐसी नौकरी मिल पाती है।