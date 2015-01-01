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  • Daytime Temperature Drop Of 5.5 Degrees; Cold From Fog And Rain, Coldest Day Of November After Three Years, Mercury At 25.80

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बदला माैसम:दिन के तापमान में 5.5 डिग्री की गिरावट; धुंध और बारिश से ठंडक, तीन साल बाद नवंबर का सबसे ठंडा दिन, पारा 25.80 पर

भाेपाल19 मिनट पहले
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मनुआभान टेकरी
  • 1000 मीटर विजिबिलिटी थी सुबह 6:30 बजे

तीन साल बाद नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार। तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले 2017 में नवंबर का सबसे कम तापमान 25.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पूरे सात दिन बाद रात में पारा 2.6 डिग्री लुढ़ककर 16.8 डिग्री पर पहुंच गया। गुरुवार को दिन का तापमान 31.3 डिग्री दर्ज किया गया था।

माैसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। धूप नहीं निकलने से दिन में पारे की चाल भी धीमी थी। शुक्रवार सुबह धुंध भी छाई थी। इस दाैरान विजिबिलिटी 1000 मीटर रह गई थी। यह इस सीजन की सबसे कम दृश्यता है। यह काेहरा नहीं था, बैरागढ़ ऑब्जरवेटरी में इसे धुंध के रूप में ही दर्ज किया गया।

बदलाव की ये हैं तीन खास वजह

  • हवा का रुख दक्षिण, दक्षिण पूर्वी से बदलकर उत्तर पूर्वी हुआ
  • वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हुई बारिश से ठंडक
  • धुंध के कारण दिन में धूप नहीं निकली ताे हीटिंग नहीं हुई

सुबह से शाम तक पारे की चाल(डिग्री में)

अगले दाे दिन बढ़ेगी ठंड... साहा ने बताया कि अगले दाे दिन तक रात के तापमान में 2 डिग्री तक और कमी आएगी। 22 नवंबर काे एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंच रहा है। यदि यह स्ट्रांग हुआ ताे असर होगा।

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