पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्राइम:शराब पिलाने के बहाने बुलाकर किया जानलेवा हमला, दो गिरफ्तार

भोपालएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

अयोध्या नगर इलाके में दो लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी शराब पिलाने के बहाने उसे लेकर गए थे। जहांगीराबाद निवासी मंजीत सिंह (27) प्राइवेट काम करता है। 2 साल पहले उसकी पत्नी विशाल के साथ रहने लगी थी। लेकिन लॉकडाउन में वह पति के पास लौट आई थी। उसके बाद विशाल ने पुरानी बात को भुलाकर मंजीत के साथ दोस्ती कर ली थी। वह मंजीत को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था।

इसी योजना के तहत गुरुवार को उसने मंजीत को शराब पीने के लिए प्रभात चौराहे पर बुलाया। मंजीत वहां पहुंचा तो विशाल अपने दोस्त अंकित के साथ मिला। दोनों उसे इसरो रोड स्थित ओंकारा सेवनिया के पास लेकर पहुंचे। यहां तीनों ने पहले शराब पी। उसके बाद विशाल और अंकित ने चाकुओं से मंजीत पर हमला कर दिया। मंजीत को गंभीर रूप से घायल कर दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने विशाल और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें