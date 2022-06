भोपाल टुडे-29 जून, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में आज 'ध्वनि' म्यूजिकल इवेंट, यहां खुला न्यू Chai Sutta Bar आउटलेट; जानें कहां क्या

777 Charlie (H, 2D) (एडवेंचर / कॉमेडी / ड्रामा) : फिल्म में धर्मा की कहानी है जो एक फैक्ट्री में काम करता है और अकेलेपन में जीता है। वह ऐसा इंसान है कि जो भी उसके पास मदद मांगने आता है, उसे बेइज्जत करके लौटा देता है। यही व्यवहार वो चार्ली के साथ भी अपनाता है। एक दिन फैक्ट्री से धर्मा लौट रहा होता है, तब चार्ली का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी हालत देखकर धर्मा का दिल पसीज जाता है, तब उसे अस्पताल ले जाता है। इसके आगे की कहानी के लिए फिल्म देखा होगा। पूरा रिव्यु यहां देखें... Cinepolis: Aashima Mall: 12:30 PM, 06:25 PM जुगजुग जियो (2D, H) (कॉमेडी / ड्रामा / फैमिली): फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस की ही 21 साल पहले की फिल्म ‘कभी खुशी कभी गम’ का न्यू मिलेनियल्स के लिए बना संस्करण है। तीन शादियां पारिवारिक रिश्तों की कसौटी पर हैं। दो हो चुकी हैं, तीसरी होने वाली है। इस तीसरी शादी की तैयारियों के बीच घर की दो शादियों के तार बिखर रहे हैं। आगे की कहानी के लिए फिल्म देखिए। पूरा रिव्यु यहां देखें... INOX: Capital Mall: 08:45 AM, 09:25 AM, 11:45 AM, 12:30 PM, 02:10 PM, 02:50 PM, 03:35 PM, 05:55 PM, 06:40 PM, 08:15 PM, 09:00 PM, 09:45 PM

PVR: Aura Mall: 09:00 AM, 10:00 AM, 12:15 PM, 01:15 PM, 03:30 PM, 05:45 PM, 07:10 PM, 09:00 PM, 10:00 PM शेरदिल: द पीलीभीत सागा: (H, 2D) (कॉमेडी / ड्रामा) पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म की कहानी जंगल के किनारे बसे एक गांव के लोगों की है, जिन्हें हर दिन कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म में शहरीकरण की वजह से कम होते जंगल और उसकी वजह से उत्पन्न हुई समस्याओं के साथ मानव-पशु संघर्ष और गरीबी को दिखाने की कोशिश की गई है। Cinepolis: Aashima Mall: 04:20 PM, 07:05 PM