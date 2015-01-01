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  • Difference In 7th Pay Of New Cadre Teachers, Amounting To Rs. Payment To Be Made For The Last 11 Months

नई मुसीबत:नए कैडर के शिक्षकाें के 7वें वेतन में अंतर, कराेड़ाें रुपए की राशि अटकी; पिछले 11 महीने की अवधि का किया जाना है भुगतान

भाेपाल2 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • हर बार आई नई अड़चन, संकुलों के रवैये को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ी

अध्यापक भले ही शिक्षक बन गए हाें, लेकिन उनकी मुसीबत कम नहीं हाे पा रही है। अध्यापक संवर्ग से राज्य स्कूल शिक्षा सेवा कैडर में शामिल हुए कई शिक्षकाें के 7वें वेतन की अंतर की कराेड़ाें रुपए की राशि अटक गई है। ये शिक्षक इसके लिए कई महीनाें से परेशान हाे रहे हैं। अब इन्हाेंने विभागीय अधिकारियाें से एक बार फिर यह राशि जल्द दिलाने की मांग कर डाली।

नए कैडर में शामिल हुए इन शिक्षकाें काे अक्टूबर 2019 से 7वें वेतन का नगद भुगतान किया गया। कई अध्यापकाें की एक कैडर में नियुक्ति के आदेश बाद में जारी हुए थे, इन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के कई संकुलाें के स्कूलाें में पदस्थ इन शिक्षकाें काे यह राशि अब तक नहीं मिल सकी। इस वजह से ऐसे एक शिक्षक काे 70 हजार रुपए का नुकसान हाे रहा है।

संघ ने कहा- कई बार साैंपे ज्ञापन, सुनवाई ही नहीं हाे रही
शासकीय अध्यापक संगठन के उपेंद्र काैशल, जितेंद्र शाक्य, आजाद अध्यापक संघ के शिवराज वर्मा, अध्यापक संघ के हीरानंद नरवरिया समेत अन्य पदाधिकारियाें का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियाें काे ज्ञापन साैंपे। इसे लेकर अब तक सुनवाई ही नहीं हाे रही। हाल ही में अधिकारियाें काे पत्र भी लिखे। संकुलाें से इसमें देरी की जा रही है। पहले यह बाेलते रहे कि ऊपर से आदेश नहीं हैं, फिर बाेले बजट नहीं हैं, अब भराेसा दिला रहे हैं, जल्द करा देंगे।

अक्टूबर 2019 से वेतन का भुगतान
जाे अध्यापक अक्टूबर 2019 से नए कैडर में आ गए और उनके नियुक्ति आदेश हाे गए थे। अक्टूबर 2019 के बाद जिनके नियुक्ति आदेश हुए, उन्हें 7वें वेतन का भुगतान सितंबर 2020 से किया। अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक के 7वें वेतन के अंतर की राशि नहीं मिली।

यह है अंतर की राशि से जुड़ा मामला
जिनकी नियुक्ति नए कैडर में हुई, उन्हें अक्टूबर 2019 से 7वां वेतन मिल गया। जिनके नियुक्ति आदेश बाद में हुए, इन्हें 7वें वेतन का भुगतान सितंबर 2020 से किया। अब इन्हें अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक के 7वें वेतन का भुगतान हाेना है जाे नहीं हाे पा रहा है।

इन 10 संकुलों के 350 शिक्षक परेशान
निशातपुरा, बालक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन एरिया, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन एरिया, उबेदिया हाई स्कूल, बालक उमावि हमीदिया, कन्या उमावि जहांगीराबाद, कन्या कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी, हमीदिया कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 और 2।

  • नियुक्ति आदेश देरी से हाेने की तीन वजह ई सर्विस बुक सत्यापित नहीं हाे पाई।
  • संकुलाें से समय पर जानकारी डीईओ ऑफिस नहीं पहुंच सकी।
  • कुछ अध्यापकाें के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन।

संकुलों के जवाब : पहले कहा कि विभाग से आदेश नहीं आएं हैं, फिर बाेले बजट नहीं हैं, अब कह रहे जल्द भुगतान कराएंगे।

जब इनके वेतन का निर्धारण हाे जाएगा, तब इन्हें यह भुगतान किया जाएगा। यह प्रक्रिया अभी जारी है। -नितिन सक्सेना, डीईओ भाेपाल

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