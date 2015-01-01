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जेपी अस्पताल:विकलांगता प्रमाण पत्र 26 दिन में भी नहीं बनाया, सिविल सर्जन पर 5000 रुपए का जुर्माना

भोपालएक घंटा पहले
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जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आरके श्रीवास्तव पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। गुरुवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. श्रीवास्तव को 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा करनी होगी। जुर्माने की यह कार्रवाई दिव्यांग का विकलांगता प्रमाण पत्र तय समय सीमा में नहीं बनाए जाने के मामले में की गई है। नोटिस में लिखा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन समीक्षा में पाया गया था कि आवेदक के प्रकरण का डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निराकरण नहीं किया गया था।

इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. श्रीवास्वत को 14 अक्टूबर को पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन, उनकी ओर से 26 दिन में न तो पत्र का उत्तर दिया और न ही प्रकरण का निराकरण किया गया। यह उनकी उदासीनता साबित करता है। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर डॉ. श्रीवास्तव पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।

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