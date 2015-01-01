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आज खुशियां बांटते हैं:मिलकर अंधकार को हराएं, चलो उम्मीदों से भरी सार्थक दीपावली मनाएं

भोपाल33 मिनट पहले

दीपावली रोशनी का त्योहार है। हर घर और चौखट के साथ हर चेहरे को भी रोशन करने का दिन। कोरोना के इस दौर में देश सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में मानवता ही वह उम्मीद है, जो सभी के दिलों को रोशन कर सकती है। ज़रा अपने आसपास नज़र डालिए, अगर कोई जरूरतमंद है, तो अपनी खुशियों को उनके साथ साझा कर सकते हैं। दैनिक भास्कर पिछले कई वर्षों से सार्थक दीपावली की पहल करता आ रहा है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस दीपावली अपने आस-पास किसी जरूरतमंद को ऐसा कुछ दें, जिनसे उनके चेहरे भी दीपावली की खुशियों से रोशन हो जाएं। चेहरों पर खुशियां लाना ही सार्थक दीपावली है।

अपनों के लिए तो हम सब करते हैं,
इस बार औरों के लिए भी कुछ कर जाएं,
चलो ऐसी दीपावली मनाएं।
दीपावली आपके लिए आनंदमय हो।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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