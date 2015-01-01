पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Earth Radiation Has Been Fast, Hence Colder At Night; Night Temperature 2 Degrees Below Normal

मौसम:तेजी से हाे रहा अर्थ रेडिएशन, इसलिए रात में ज्यादा ठंडक; रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम

भाेपाल19 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो

रात का तापमान 13.5 डिग्री। बीते 24 घंटे में इसमें 0.3 डिग्री का इजाफा। इसके बावजूद यह सामान्य से 2 डिग्री कम। शहर में नवंबर के पहले दिन से ही रात में ऐसी ठंड पड़ रही है। इसकी वजह बताते हुए माैसम विशेषज्ञ कहते हैं अर्थ रेडिशन तेजी से हाे रहा है। विशेषज्ञ एके शुक्ला कहते हैं कि अर्थ रेडिएशन के कारण ही शनिवार दाेपहर 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक सिर्फ 5 घंटे में ही पारा 12.2 डिग्री नीचे पहुंच गया।

शनिवार काे दिन का तापमान 30.4 डिग्री दर्ज किया गया। शुक्रवार के मुकाबले इसमें 0.3 डिग्री की गिरावट हुई। विशेषज्ञ कहते हैं कि आसमान साफ है, इसलिए अर्थ रेडिएशन तेजी से हाे रहा है। शुक्ला के मुताबिक दिन में हाेने वाली तपिश शाम ढलने के बाद वापस आसमान की ओर लाैटती है। इस वजह से ही धरती रात में ठंडी हाेने लगती है। इसे ही अर्थ रेडिएशन कहा जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें