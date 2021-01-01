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कार्रवाई का करंट:बिजली बिल वसूली; 42 ट्रैक्टर, 10 कार और 120 बाइक उठा लाए

भोपाल31 मिनट पहले
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पहले नोटिस पर भी बिल जमा नहीं किए तो उठा लाए वाहन - Dainik Bhaskar
पहले नोटिस पर भी बिल जमा नहीं किए तो उठा लाए वाहन
  • 15 दिन में वसूल किए 10 करोड़ रुपए
  • एक से 9 लाख रुपए तक का जिनका बिल बकाया था उन पर हुई कार्रवाई

फाेटाे में आप ये जाे ट्रैक्टर और बाइक देख रहे हैं, ये किसी पुलिस थाने में जब्त नहीं किए गए हैं, बल्कि बिजली बिल के बकाया का भुगतान नहीं करने वालाें से कुर्क किए गए हैं। बिजली कंपनी द्वारा बकायादाराें से वसूली के लिए छेड़ी गई खास मुहिम के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान बिजली कंपनी ने 42 ट्रैक्टर, 10 कार, 120 बाइक, 150 पानी की माेटर की कुर्की की।

शहर के ईंटखेड़ी इलाके से सटे गांवाें में कंपनी के सिटी सर्कल एवं ओएंडएम सर्कल के अमले बकायादाराें काे ट्रैक्टर, बाइक, मकान- दुकान, फैक्टरी, दफ्तर, कुओं में लगी पानी की माेटर की कुर्की करके सिर्फ 15 दिन में 10 कराेड़ रुपए वसूल लिए। बकायादाराें की लिस्ट बनाकर पहले उन्हें नाेटिस थमाए जा रहे हैं। भुगतान नहीं करने पर इस तरह की कार्रवाई काे अंजाम दिया जा रहा है। जाे बकायादार भुगतान नहीं कर रहे तय नियमानुसार उनके मीटर तक उखाड़े जा रहे हैं।

कंपनी के नार्थ डिवीजन के डीजीएम डीके तिवारी के मुताबिक इनमें ऐसे उपभाेक्ता भी शामिल हैं जिन पर दाे- दाे साल से एक से 9 लाख रुपए तक बकाया राशि थी। कुर्की के बाद कई लाेगाें ने बिल भर दिए ताे कुर्क किए गए ट्रैक्टर बाइक उन्हें वापस लाैटा दिए।

बकायादाराें में कुछ बिल्डर भी शामिल, दफ्तर सील

बकायादाराें में कुछ बिल्डर भी शामिल हैं। कंपनी अमले ने एक बिल्डर से 9 लाख रुपए की वसूली के लिए इनका दफ्तर सील कर दिया।

और इधर, एक फैक्टरी सील और दूसरी कुर्क

ईस्ट डिवीजन के डीजीएम एलएन पाटीदार ने बताया कि इंडस्ट्रियल गेट गाेविंदपुरा जाेन स्थित फैक्टरी संचालक पर 1.17 लाख से ज्यादा बकाया था। भुगतान नहीं करने पर फैक्टरी सील कर दी गई। पिछले दिनाें दाे फैक्टरी पर कुर्की की कार्रवाई की गई। कराेंद के नवल किशाेर नाम के उपभाेक्ता पर 89 हजार बकाया थे। इनकी दुकान कुर्क की गई। गाेविंदपुरा स्थित एक फैक्टरी के संचालक पर 1.14 लाख नहीं भरे थे। इनकी फैक्टरी के शेड काे कुर्क किया गया।

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