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  • Employees Set Fire To The Enclosure Of Wildlife; Employees Avoid Picking Up Garbage, Complaint Reached Zoo Authority

वन विहार:वन्य प्राणियों के बाड़े में कर्मचारी रोज लगाते हैं आग; कचरा उठाने से बचते हैं कर्मचारी, चिड़ियाघर प्राधिकरण पहुंची शिकायत

भोपालएक घंटा पहले
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वन विहार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का मामला प्रकाश में आया है। यहां पर कर्मचारी रोज सुबह पेड़ों के गिरे हुए पत्तों को एकत्रित कर आग लगा देते हैं। यहां पर आने वाले लोग पहले इसकी शिकायत प्रबंधन से कर चुके, लेकिन सुधार नहीं हुआ।

पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी ने बताया कि वे जब भी भोपाल आते हैं वन विहार घूमने के लिए जरूर जाते हैं। वह भी सुबह के समय। वे पिछले दो दिन से वन विहार जा रहे थे। कर्मचारी पार्क में झाडू लगाने के बाद कचरा उठाकर ले जाने की बजाय बाड़े में कचरा एकत्रित कर आग लगा देते हैं। उन्होंने वन विहार प्रबंधन से इसकी शिकायत की। वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसके बाद सिंघवी ने मेल के जरिए केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, एनटीसीए सहित सभी वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत की। इधर प्रबंधन ने आग लगाने की घटना को गलत मानते हुए सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की।

सफाई कर्मचारियों को दिया है नोटिस
हमारे पास भी नितिन सिंघवी की शिकायत आई है। इसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया।
एके जैन, डिप्टी डायरेक्टर वन विहार

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