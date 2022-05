भोपाल टुडे - 7 मई, आपके काम की हर जानकारी:भोपाल में यहां कार्निवल-समर फेस्टिवल, रेलवे में 10वीं पास के लिए नौकरी; जानिए आज कहां और क्या इवेंट्स

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness (Action, Adventure, Fantasy): यह फिल्म डॉक्‍टर स्ट्रेंज फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्‍म है। जो कि पूरी तरह से बेनेडिक्ट कम्बरबैच पर टिकी हुई है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्‍टर स्ट्रेंज एक ऐसा किरदार है, जो हमेशा जस्‍ट‍िस यानी न्‍याय के साथ खड़ा रहता है। इस बार डॉक्टर कैसे न्याय दिलाता है यह जानने के लिए फिल्म देखें। (E, 3D) Cinepolis: Aashima Mall: 06:45 PM

06:45 PM INOX: Capital Mall: 08:15 AM

08:15 AM MPT DDX Drive in Cinema: 09:30 PM, 11:40 PM

09:30 PM, 11:40 PM PVR: Aura Mall: 09:20 AM, 06:40 PM, 09:30 PM (H, 3D) Cinepolis: Aashima Mall: 09:30 AM, 11:40 AM,12:35 PM, 02:55 PM, 05:30 PM, 06:15 PM, 08:35 PM, 11:25 PM

09:30 AM, 11:40 AM,12:35 PM, 02:55 PM, 05:30 PM, 06:15 PM, 08:35 PM, 11:25 PM DDX Multiplex: 09:05 AM, 01:40 PM, 03:55 PM, 06:15 PM, 08:35 PM, 10:55 PM

09:05 AM, 01:40 PM, 03:55 PM, 06:15 PM, 08:35 PM, 10:55 PM INOX: Capital Mall: 11:25 AM, 03:45 PM, 07:25 PM, 09:05 PM

11:25 AM, 03:45 PM, 07:25 PM, 09:05 PM Mukta A2 Cinemas: Peoples Mall: 09:45 AM, 12:15 PM, 02:45 PM, 05:30 PM, 08:00 PM, 10:45 PM

09:45 AM, 12:15 PM, 02:45 PM, 05:30 PM, 08:00 PM, 10:45 PM PVR: Aura Mall: 02:00 PM, 07:40 PM

02:00 PM, 07:40 PM Raj Cinema: 12:15 PM, 03:15 PM, 06:15 PM, 09:15 PM